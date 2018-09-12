Сергей Лавров помог достроить корабль в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-12T10:55:14+03:00

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Судно снабжения «Остап Шеремет» практически готово отправиться на базу во Владивосток для прохождения испытаний. Назначение корабля - обслуживание буровых платформ, в том числе, тушение пожаров и спасение людей. Его старший собрат - «Иван Сидоренко» - в высокой степени готовности и ждет своего часа на ВЭФ. Однако он мог быть готов на четыре месяца раньше.

Дело в том, что двигатель и электронная пусковая система, которыми оборудовано судно, - немецкие. Амурский судостроительный завод долго ждал кодов, пришлось задействовать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которому удалось ослабить санкционную хватку. В результате, в первых числах сентября на предприятие приехали немецкие специалисты.

Сергей Лавров помог достроить корабль в Хабаровском краеФото: Александра ШОПЕНКО

Что же касается «Остапа Шеремета», то работ осталось совсем немного и по большей части - внутри судна. Специалистам предстоит произвести пуско-наладку, совмещение систем. По планам перевести «Остапа» во Владивосток уже 15 сентября. Кстати, стоимость одного такого корабля - порядка 4,5 миллиарда рублей.

- Длина судна 90 метров, ширина - 19. Штатный экипаж - 20 человек, допускается еще 40 человек спасенного личного состава. «Остап Шеремет» пойдет своим ходом до Владивостока в обеспечении речных буксиров до Татарского пролива, и далее вахту перенимут морские буксиры, - объяснил Андрей Бекасов, главный инженер Амурского судостроительного завода.

Сергей Лавров помог достроить корабль в Хабаровском краеФото: Александра ШОПЕНКО

Поведет «Остапа» в Приморье специалист предприятия. Завершатся испытания судна заводскими сдаточными испытаниями.