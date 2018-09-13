Матч «Амур» - «Адмирал» 12 сентября: Хабаровчане показали принципиальному сопернику тигриный характер

СЕГОДНЯ 05:11 2018-09-13T05:50:12+03:00

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В Хабаровске 12 сентября открыли хоккейный сезон. На льду «Платинум арены» «Амур» встретился с принципиальным соперником из Владивостока «Адмиралом». Еще за сутки до игры в кассах был продан последний билет, и уже за два часа до стартового вбрасывания площадь перед ареной стала напоминать потревоженный улей.

На льду «Платинум арены» «Амур» встретился с принципиальным соперником из Владивостока «Адмиралом»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Внутри болельщиков ждало множество сюрпризов: новое визуальное оформление, интерактивные зоны, модернизированный магазин клубной атрибутики и, самое главное, новый видеокуб, - рассказывают в пресс-службе ХК «Амур». - Он, без сомнения, стал главной темой обсуждения хабаровских болельщиков перед матчем. Но со стартовым вбрасыванием все внимание переключилось на лед.

«Тигры» подарили болельщикам долгожданную победу в первом домашнем матче сезонаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Встреча прошла очень напряженно. «Тигры» с самого начала матча показали соседям, что настроены исключительно на победу, едва не открыв счет на первых минутах. Но в этот раз хабаровчанам не удалось переиграть голкипера «моряков». А вот на седьмой минуте, после удаления одного из приморцев, счет все таки удалось открыть. Игорь Руденков стал автором первой шайбы «Амура» в большинстве в нынешнем сезоне. Однако «моряки» усомнились в том, что гол был забит по правилам и запросили видеопросмотр этого момента. Орбитры нарушений не увидели. Это, вероятно, разозлило соперников «Амура», и те допустили несколько нарушений, за что сразу два полевых игрока отправились на скамейку штрафников. Такую возможность Томаш Загорна не упустил и увеличил счет до приятных 2:0. Но недолго табло радовало болельщиков и самих хоккеистов, за пять минут до конца первого периода нападающий «Адмирала» смог забросить Евгению Аликину шайбу. В итоге со счетом 2:1 команды ушли на перерыв.

«Тигры» с самого начала матча показали соседям, что настроены исключительно на победуФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Во втором периоде команды продолжили поочередно тревожить вратарей.

Игра была напряженная, хоккеисты обеих команд выкладывались на льду по полнойФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Аликин был хорош, Серебряков внушителен, но он оказался бессилен, когда Томаш Зогорна сделал ювелирную передачу через четверых игроков на Горшкова, и тот в касание поразил пустой угол, - отметили в ХК «Амур». - Формально шайба была заброшена в большинстве, но пятый полевой, вышедший со скамейки штрафников, не успел добежать до места событий.

Во втором периоде команды продолжили поочередно тревожить вратарейФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Пожалуй, больше второй период ничем не запомнился. А третий и подавно. В последней двадцатиминутке матча «Амур» играл на сохранение счета. И им это удалось, не помогло морякам и замена вратаря на шестого полевого игрока. Счет остался неизменным после финального гудка.

В последней двадцатиминутке матча «Амур» играл на сохранение счетаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

На табло 3:1, а на лицах болельщиков улыбки и радость. Еще бы, первая победа команды в этом сезоне, да и соперник принципиальный. Кстати, с «Адмиралом» «Амур» проведет еще одну домашнюю игру 14 сентября в 19:30.