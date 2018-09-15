2018-09-15T06:52:09+03:00
Происшествия

Краснокнижный осетр из Хабаровска развозили по Москве в мусоровозе

Так московские заказчики пытались спрятать нелегальный деликатес. Но все равно попались
Ольга МОРОЗОВА
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Краснокнижный осетр из Хабаровска развозили по Москве в мусоровозеКраснокнижный осетр из Хабаровска развозили по Москве в мусоровозеФото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю
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В Хабаровске вынесли приговор банде браконьеров, которую три года назад сколотил местный житель. Хабаровчанин решил, что было бы неплохо заработать на перепродаже краснокнижной рыбы. Мужчина привлек в дело четверых помощников, вместе они покупали осетров и калугу у браконьеров в Ульчском и Николаевском районе Хабаровского края, а затем перепродавали по более выгодной цене в Москве.

Все это длилось с 2015 по 2017 год. При транспортировке одной из партий следователи задержали московских заказчиков, которые, стоит признать, весьма ловко замаскировали нелегальный груз. До изобретательности браконьеров, запихавших черную икру в гроб, конечно, далеко, но и этот план был довольно экстравагантным. Московские заказчики краснокнижной дальневосточной рыбы погрузили рыбу в специально арендованный мусоровоз, сверху забросали картоном и досками для правдоподобности, но следователей не провели. Машину задержали, обыскали и изъяли товар.

- Также следователи и оперативники провели обыск на одной из промышленных баз, расположенных в поселке Де-Кастри Ульчского района. В ангаре они обнаружили тайник, в котором находилась еще одна партия деликатеса, приготовленная к отправке - 42 туши рыб осетровых видов общим весом свыше 800 килограммов, - сообщили в СКР Хабаровского края.

Всего у жителей Хабаровского края нашли 7,5 тонн рыбы, приготовленной к отправке в Москву. На допросах только трое участников ОПГ признали свою вину.

За решетку по приговору суда отправился только хабаровчанин-организатор. Он проведет в колонии общего режима пять с половиной лет. Остальным суд назначил условные сроки - от двух до четырех лет.

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