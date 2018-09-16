«Град» и пепел: Полигон в Хабаровском крае атаковали условные враги

СЕГОДНЯ 06:29 2018-09-16T08:18:28+03:00

Противники в несколько раз превосходили наши войска, но все равно получили нагоняй

Изменить размер текста: A A

На полигоне под Хабаровском военнослужащие отработали оборону рубежей в рамках масштабных учений «Восток-2018». Около тысячи человек отбили атаку условного врага, превосходящего по силе и мощи наших почти в три раза.

«Град» и пепел: Полигон в Хабаровском крае атаковали условные врагиФото: Александра ШОПЕНКО

ВРАГ ОБНАРУЖЕН

Схватка с невидимым, но очень грозным условным врагом началась далеко за границами возможностей человеческого зрения и фото техники. Однако отчетливо были слышны звуки зачинающейся стрельбы - разведчики Восточного военного округа обнаружили врага и первыми приняли удар на себя. Теперь они должны снизить темп наступления и заставить «противника» развернуться на невыгодном рубеже.

«Град» и пепел: Полигон в Хабаровском крае атаковали условные врагиФото: Александра ШОПЕНКО

Свою задачу наши разведчики выполняли на БМП под прикрытием артиллерии. Оглушительные залпы, свист снарядов и комья земли, поднятые воздух - то еще зрелище. «Рассыпав» войска условного противника, разведчики под прикрытием дымовой завесы вернулись в резерв пополнить запасы и доложить обстановку командованию. Дальше удар на себя приняла техника и пехота. Сигнальные мины сообщили переднему краю обороны о том, что «враг» подбирается все ближе, но уже не такой уверенный и стремительный, как вначале сражения.

«Град» и пепел: Полигон в Хабаровском крае атаковали условные врагиФото: Александра ШОПЕНКО

- Самое главное - это разведка. Если она нас не подведет, соответственно, мы будем знать: где, в каком месте, как и какими средствами отразить удар. После этого как-то становится легче принимать решения по ведению боя, - поделился майор Денис Полюляк, командир второго мотострелкового батальона.

«Град» и пепел: Полигон в Хабаровском крае атаковали условные врагиФото: Александра ШОПЕНКО

НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ

Миновав минное поле условный противник продолжал наступать. На помощь ему подоспела авиация (на фото обозначена в виде сигнальных фонарей), атакуя наших. Из окопов и кустов по «врагу» дали громогласной очередью танки Т-72, БМП-2, самоходные артиллерийские установки и реактивные артиллерийские системы «Град». Чтобы оценить масштаб происходящего - в учениях участвовало 250 единиц техники. Воздушные цели поражала зенитная установка «Шилка», а прикрытие обеспечивали стрелки, гранатометчики и условная авиация.

«Град» и пепел: Полигон в Хабаровском крае атаковали условные врагиФото: Александра ШОПЕНКО

Малыш тягач разъезжал по ситуационному фронту, подвозил боеприпасы бойцам и забирал условных раненных. В столь ожесточенной схватке жертв не избежать.

«Град» и пепел: Полигон в Хабаровском крае атаковали условные врагиФото: Александра ШОПЕНКО

А артиллерия ВВО продолжала палить по резервам противника, не давая ввести в бой второй резерв. Первый эшелон уже остановлен, а поле затянуто сизой дымкой от постоянного обмена огнем. Закончилась хоть и ситуационна, но довольно острая битва тем, что условный враг бежал, «поджав хвост». Наши победили и справились с поставленной задачей, по словам комбата, на твердую четверочку.