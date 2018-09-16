2018-09-16T08:30:26+03:00
Происшествия

Больше 14 миллионов рублей штрафа заплатит житель Хабаровского края за дачу взятки

Он подкупал проверяющих из Амурской области, чтобы те закрывали глаза на его не совсем честную работу
Ольга КИВА
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Больше 14 миллионов рублей штрафа заплатит житель Хабаровского края за дачу взяткиБольше 14 миллионов рублей штрафа заплатит житель Хабаровского края за дачу взяткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Хабаровского края оказался на скамье подсудимых в Амурской области. Мужчина руководит предприятием, занимающимся пассажирскими перевозками в регионе. Однако местного рынка услуг ему оказалось мало, он решил зарабатывать еще и в соседней области. Фигурант пустил автобусы по неоткрытому маршруту «Хабаровск-Благовещенск». Чтобы у проверяющих не было к нему вопросов – стал регулярно давать взятки.

- Договоренность у осужденного и чиновника была предельно проста. Первый занимается перевозками, несмотря на нарушение лицензионных требований, второй – просто не обращает на эти недочеты внимание. Так продолжалось с июня 203 года по январь 2014 года, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Незаконное бездействие оценивалось в общей сложности в 360 тысяч рублей. Эту сумму чиновник получил от взяткодателя путем перевода на банковскую карту. Это обстоятельство также успешно доказали в суде. Служители Фемиды приняли во внимание, что фигурант признал свою вину и раскаялся. Также суд учел возраст и состояние здоровья нарушителя, наличие у него малолетних детей и факт, что преступление мужчина совершил впервые. Хабаровчанина обязали заплатить штраф более 14 миллионов рублей.

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