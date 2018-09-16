Больше 14 миллионов рублей штрафа заплатит житель Хабаровского края за дачу взятки

СЕГОДНЯ 07:11 2018-09-16T08:30:26+03:00

Он подкупал проверяющих из Амурской области, чтобы те закрывали глаза на его не совсем честную работу

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Житель Хабаровского края оказался на скамье подсудимых в Амурской области. Мужчина руководит предприятием, занимающимся пассажирскими перевозками в регионе. Однако местного рынка услуг ему оказалось мало, он решил зарабатывать еще и в соседней области. Фигурант пустил автобусы по неоткрытому маршруту «Хабаровск-Благовещенск». Чтобы у проверяющих не было к нему вопросов – стал регулярно давать взятки.

- Договоренность у осужденного и чиновника была предельно проста. Первый занимается перевозками, несмотря на нарушение лицензионных требований, второй – просто не обращает на эти недочеты внимание. Так продолжалось с июня 203 года по январь 2014 года, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Незаконное бездействие оценивалось в общей сложности в 360 тысяч рублей. Эту сумму чиновник получил от взяткодателя путем перевода на банковскую карту. Это обстоятельство также успешно доказали в суде. Служители Фемиды приняли во внимание, что фигурант признал свою вину и раскаялся. Также суд учел возраст и состояние здоровья нарушителя, наличие у него малолетних детей и факт, что преступление мужчина совершил впервые. Хабаровчанина обязали заплатить штраф более 14 миллионов рублей.