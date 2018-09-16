2018-09-17T03:42:23+03:00
Общество

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского края

Активисты очистили свыше 60 километров береговых полос
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Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского краяГенеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО
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Хабаровский край стал одним из участников акции «Генеральная уборка страны», которая проходила под девизом «Чистые берега Амура». Только в региональной столице на борьбу с прибрежным мусором вышло 1,2 тысячи человек, очистив 25 километров береговой зоны реки.

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского края Фото: Александра ШОПЕНКО

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

МУСОР- НЕ ТЕТЬКА

Проблема загрязнения берегов водоемов остро стоит довольно давно. В сознании людей до сих пор тумблер не может щелкнуть с позиции «плевать, бросай мусор прямо тут» на «давай позаботимся об окружающей среде и донесем этот фантик до контейнера». Внимание к проблеме привлек и президент РФ Владимир Путин, который в своих майских указах поручил не только бороться со свалками, но и очищать береговые зоны крупных рек. Амур - одна из них.

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского края Фото: Александра ШОПЕНКО

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

- Для нас очень важно, чтобы были приняты очень четкие меры по реализации майского указа для охраны береговых зон малых рек и такой великой реки, как Амур, - говорит Владимир Сидоров, руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края. - Мы планируем вовлечь сюда федеральные органы, краевые структуры, местные власти, которые делят между собой ответственность за побережье. Постараемся скоординировать их работу так, чтобы экологическая угроза с этих берегов не оказывала воздействия на саму экосистему Амура, на Охотское море и океан, куда мы, к сожалению, поставляем мусор, который присоединяется к тихоокеанскому мусорному пятну.

Чего только не находишь на берегу. Бутылки и окурки - лишь малая часть кладов. Автомобильные шины, строительный мусор, пакеты со смесью отходов, которые оставили после себя отдыхающие, - вот они, побочные эффекты цивилизации.

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского края Фото: Александра ШОПЕНКО

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

С МУСОРОМ ПОБОРЕМСЯ

Общероссийский народный фронт всерьез озабочен данной проблемой. Краевое отделение организации сплотило под своими флагами чиновников, студентов и просто неравнодушных жителей, устроив большой субботник. В 30 поселениях региона свыше 2,3 тысячи человек очистили более 60 километров береговых полос малых рек, озер и, конечно же, Амура.

- Амур - главное наше достояние, эта река дает нам питьевую воду, многих кормит, - сказал губернатор региона Вячеслав Шпорт. - Каждый житель Хабаровского края, и я в том числе, чувствует ответственность за ее состояние. Когда меня пригласили на акцию, не было никаких раздумий. Это почетное дело и мы с ним справились.

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского края Фото: Александра ШОПЕНКО

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

Только в Хабаровске привели в порядок участок побережья реки от Красной речки до Заячьего острова. С десяти часов утра 15 сентября хабаровчане уничтожили шесть крупных стихийных свалок, вывезли на полигон твердых коммунальны отходов для уничтожения более 400 кубических метров мусора, а для переработки собрали свыше 50 кубометров пластиковой, алюминиевой и жестяной тары.

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского края Фото: Александра ШОПЕНКО

Генеральная уборка: Общероссийский народный фронт навел лоск у водоемов Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

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