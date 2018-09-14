Секретарь отделения правящей партии в Хабаровском крае прокомментировал слухи о своей отставке

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-14T05:27:49+03:00

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Политическая ситуация в регионе стала интересней после выборов губернатора Хабаровского края 2018. Для тех, кто провел последние пять дней в глухом лесу или глубокой спячке, напоминаем: ни один из кандидатов на руководящий пост не переступил 50-процентный порог. Это значит, что главу региона выберут во втором туре.

В связи с этим поползли слухи, что спикер краевого парламента, а также секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Луговской готов покинуть последний пост и сложить с себя полномочия. Однако сам он опроверг данную информацию.

- В последнее время в информационном пространстве регулярно возникают подобные сообщения. Действительности они не соответствуют, свою деятельность на посту секретаря реготделения партии «Единая Россия» я продолжаю, - заявил Сергей Луговской. - Работы много - мы проходим через активный период подготовки ко второму туру выборов губернатора края. Оставлять партию, своих коллег, а также подводить наших избирателей я не намерен.

Он также высказал свое мнение на счет природы возникновения таких слухов. К тому же не только господин Луговской, по мнению авторов «инсайдерской информации», подал в отставку, но и еще ряд краевых чиновников, в числе которых мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов. Ни одно из этих сообщений на данный момент официально не подтверждено.

- Мы видим, как в настоящее время активизировались наши оппоненты и недоброжелатели. Информационные вбросы, политические провокации, слухи – все это безуспешные попытки ввести в заблуждение избирателей и дестабилизировать работу нашей команды, - считает секретарь реготделения правящей партии.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края 2018 состоится 23 сентября.