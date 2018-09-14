2018-09-14T08:30:03+03:00
Дом. Семья

На Камчатке медведица «усыновила» осиротевшего медвежонка

При этом самка потеряла одного из троих своих деток [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Камчатке медведица «усыновила» осиротевшего медвежонка. Фото: сайт Кроноцкого государственного заповедника.На Камчатке медведица «усыновила» осиротевшего медвежонка. Фото: сайт Кроноцкого государственного заповедника.
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

На Камчатке зоологи нашли необычное семейство косолапых. В Южно-Камчатском заповеднике медведица с тремя медвежатами «усыновила» осиротевшего малыша, которому нет и двух лет. Он сам прибился к семейству, так своих родителей у него нет. Медведи в дикой среде, как правило, не занимаются воспитанием детенышей, а вот самки напротив - могут до третьего года жизни опекать своих чад. Но наш герой из камчатской тайги был совершенно одинок. Мамы у него не было, возможно он потерялся, а может быть медведицу убили охотники. Точно сотрудники заповедника не знают.

Медвежонок сам прибился к семейству, так своих родителей у него нет. Фото: сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Медвежонок сам прибился к семейству, так своих родителей у него нет. Фото: сайт Кроноцкого государственного заповедника.

- Причина, по которой медвежонок остался без матери, неизвестна. Но то, что медведица с двумя медвежатами приняла в свою семью чужого детеныша - исключительно редкое явление в социальном поведении медведей - факт. Сотрудники заповедника своими глазами видели необычную семью на берегу Курильского озера, - сообщают на сайте Кроноцкого государственного заповедника.

Детеныш упорно шел по пятам за семьей косолапых. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Детеныш упорно шел по пятам за семьей косолапых. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

У новой матери приемного медвежонка даже есть имя. Ее зовут Аглая. Зоологи уже давно наблюдают за самкой и ее потомством. У хищницы двое деток-сеголеток, медвежат, которым нет и года. Хотя когда-то у нее было трое отпрысков.

Медвежонок устраивался с семейством на привал, кушал рыбу, которую ловила хищница для детей, играл с малышами. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Медвежонок устраивался с семейством на привал, кушал рыбу, которую ловила хищница для детей, играл с малышами. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

СВОЙ-ЧУЖОЙ

Впервые в семействе Аглаи чужого медвежонка заметили 30 и 31 августа. Исследователи рассказали, что детеныш упорно шел по пятам за семьей косолапых. Он устраивался с ними на привал, кушал рыбу, которую ловила хищница для детей, играл с малышами. Сама медведица терпимо относилась к такому «соседству» с сиротой, что, к слову, не свойственно для мамаш косолапых. Обычно они весьма агрессивно отгоняют чужаков, защищаяпотомство.

Группа медведей ненадолго пропала из вида зоологов, а совсем недавно снова дала о себе знать. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Группа медведей ненадолго пропала из вида зоологов, а совсем недавно снова дала о себе знать. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Потом группа медведей пропала из вида зоологов, а совсем недавно снова дала о себе знать. Правда в урезанном составе, вместо троих своих и одного «усыновленного» Аглая «вывела в люди» лишь двоих родных малышей и «подкидыша».

Сначала у Аглаи было трое своих детей и один «приемный», но один из родных потерялся. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Сначала у Аглаи было трое своих детей и один «приемный», но один из родных потерялся. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

- В сентябре этого года на Курильском озере регистрируется большое количество одиноких медвежат — как сеголеток, так и лончаков. Причем многие сеголетки значительно отстают в развитии. Вероятно это связано с недостатком зашедшей на нерест рыбы. В реках бассейна озера нерка нерестится неравномерно и в разные сроки, - рассказывает Сергей Колчин, научный сотрудник лаборатории экологии животных Института водных и экологических проблем ДВО РАН. - В поисках пищи голодные медведи, включая самок, которых сопровождают медвежата, стали широко перемещаться, и в том числе совершать далекие заплывы в озеро в поисках мертвой отнерестившейся рыбы. В таких условиях медведица, озабоченная в первую очередь собственным пропитанием, вынуждена надолго оставлять детенышей на берегу на значительном расстоянии, что может привести к разделению семьи.

«Усыновленному» малышу чуть больше года, а остальным малышам нет и года. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

«Усыновленному» малышу чуть больше года, а остальным малышам нет и года. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

А БЫЛ СЛУЧАЙ

При первом подобном случае мамаша агрессивнее отнеслась к «сироте». Фото: сайт Кроноцкого государственного заповедника.

При первом подобном случае мамаша агрессивнее отнеслась к «сироте». Фото: сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Специалист также отметил, что такие медвежата нередко становятся жертвами самцов-каннибалов. Да, в мире животных встречаются и такие случаи. А что касается случая с «усыновлением» косолапого, это уже второй зарегистрированный эпизод на Камчатке. Первый был еще в 2009 году, тогда к медведице с детенышами около двух лет прибился малыш, которому не было и года. В тот раз мамаша агрессивнее отнеслась к «сироте», но однажды после кормления старший медвежонок стал играть с «подкидышем», измазав его молоком матери в процессе. В итоге сирота стал пахнуть, как вся семья, в которую его после этого приняли.

Аглая «вывела в люди» двоих родных малышей и «подкидыша» совсем недавно. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Аглая «вывела в люди» двоих родных малышей и «подкидыша» совсем недавно. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Специалисты намерены продолжить наблюдать за Аглаей и ее семьей и дальше.

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