На Камчатке медведица «усыновила» осиротевшего медвежонка

СЕГОДНЯ 07:32 2018-09-14T08:30:03+03:00

При этом самка потеряла одного из троих своих деток [фото]

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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

На Камчатке зоологи нашли необычное семейство косолапых. В Южно-Камчатском заповеднике медведица с тремя медвежатами «усыновила» осиротевшего малыша, которому нет и двух лет. Он сам прибился к семейству, так своих родителей у него нет. Медведи в дикой среде, как правило, не занимаются воспитанием детенышей, а вот самки напротив - могут до третьего года жизни опекать своих чад. Но наш герой из камчатской тайги был совершенно одинок. Мамы у него не было, возможно он потерялся, а может быть медведицу убили охотники. Точно сотрудники заповедника не знают.

Медвежонок сам прибился к семейству, так своих родителей у него нет. Фото: сайт Кроноцкого государственного заповедника.

- Причина, по которой медвежонок остался без матери, неизвестна. Но то, что медведица с двумя медвежатами приняла в свою семью чужого детеныша - исключительно редкое явление в социальном поведении медведей - факт. Сотрудники заповедника своими глазами видели необычную семью на берегу Курильского озера, - сообщают на сайте Кроноцкого государственного заповедника.

Детеныш упорно шел по пятам за семьей косолапых. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

У новой матери приемного медвежонка даже есть имя. Ее зовут Аглая. Зоологи уже давно наблюдают за самкой и ее потомством. У хищницы двое деток-сеголеток, медвежат, которым нет и года. Хотя когда-то у нее было трое отпрысков.

Медвежонок устраивался с семейством на привал, кушал рыбу, которую ловила хищница для детей, играл с малышами. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

СВОЙ-ЧУЖОЙ

Впервые в семействе Аглаи чужого медвежонка заметили 30 и 31 августа. Исследователи рассказали, что детеныш упорно шел по пятам за семьей косолапых. Он устраивался с ними на привал, кушал рыбу, которую ловила хищница для детей, играл с малышами. Сама медведица терпимо относилась к такому «соседству» с сиротой, что, к слову, не свойственно для мамаш косолапых. Обычно они весьма агрессивно отгоняют чужаков, защищаяпотомство.

Группа медведей ненадолго пропала из вида зоологов, а совсем недавно снова дала о себе знать. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Потом группа медведей пропала из вида зоологов, а совсем недавно снова дала о себе знать. Правда в урезанном составе, вместо троих своих и одного «усыновленного» Аглая «вывела в люди» лишь двоих родных малышей и «подкидыша».

Сначала у Аглаи было трое своих детей и один «приемный», но один из родных потерялся. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

- В сентябре этого года на Курильском озере регистрируется большое количество одиноких медвежат — как сеголеток, так и лончаков. Причем многие сеголетки значительно отстают в развитии. Вероятно это связано с недостатком зашедшей на нерест рыбы. В реках бассейна озера нерка нерестится неравномерно и в разные сроки, - рассказывает Сергей Колчин, научный сотрудник лаборатории экологии животных Института водных и экологических проблем ДВО РАН. - В поисках пищи голодные медведи, включая самок, которых сопровождают медвежата, стали широко перемещаться, и в том числе совершать далекие заплывы в озеро в поисках мертвой отнерестившейся рыбы. В таких условиях медведица, озабоченная в первую очередь собственным пропитанием, вынуждена надолго оставлять детенышей на берегу на значительном расстоянии, что может привести к разделению семьи.

«Усыновленному» малышу чуть больше года, а остальным малышам нет и года. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

А БЫЛ СЛУЧАЙ

При первом подобном случае мамаша агрессивнее отнеслась к «сироте». Фото: сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Специалист также отметил, что такие медвежата нередко становятся жертвами самцов-каннибалов. Да, в мире животных встречаются и такие случаи. А что касается случая с «усыновлением» косолапого, это уже второй зарегистрированный эпизод на Камчатке. Первый был еще в 2009 году, тогда к медведице с детенышами около двух лет прибился малыш, которому не было и года. В тот раз мамаша агрессивнее отнеслась к «сироте», но однажды после кормления старший медвежонок стал играть с «подкидышем», измазав его молоком матери в процессе. В итоге сирота стал пахнуть, как вся семья, в которую его после этого приняли.

Аглая «вывела в люди» двоих родных малышей и «подкидыша» совсем недавно. Фото сайт Кроноцкого государственного заповедника.

Специалисты намерены продолжить наблюдать за Аглаей и ее семьей и дальше.