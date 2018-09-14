2018-09-14T09:44:54+03:00
Происшествия

В центре Хабаровска грузовик влетел в автобус с пассажирами

По предварительным данным, пострадали два человека
Мария ИГНАТЬЕВА
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В центре Хабаровска грузовик влетел в автобус с пассажирамиВ центре Хабаровска грузовик влетел в автобус с пассажирамиФото: Социальные сети
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В Хабаровске в пятницу 14 сентября днем произошла авария с участием многотонного грузовика и пассажирского автобуса. Последний ехал по улице Волочаевская в сторону Муравьева-Амурского, а мини-фура по Уссурийскому бульвару по направлению к Речному вокзалу.

- В данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Они собирают информацию, - сообщают в городском отделе пропаганды ведомства. - Грузовик не уступил дорогу пассажирскому автобусу, который ехал по главной дороге, что и привело к аварии.

В момент ДТП в общественном транспорте находились люди. По предварительным данным, пострадали два человека, однако эта цифра может измениться, так как в результате столкновения обе машины получили серьезные повреждения.

Пользователи социальных сетей, которые стали очевидцами событий, пишут в социальных сетях, что на место аварии приехали две кареты скорой помощи, несколько полицейских машин и пожарные. Они также отмечают, что как минимум одного человека отвезли в больницу.

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