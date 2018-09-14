Хабаровские амазонки выбрали жизнь и йогу вопреки страшному диагнозу

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-15T07:00:28+03:00

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ОДИН ПРОЕКТ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ

В Хабаровске многие уже слышали о популярном проекте «Красота против рака». О нем пишут местные СМИ, об участницах проекта и открытии выставки рассказывают на региональном телевидении, поэтому для дальневосточников фотосессии с коротко стриженными и не очень женщинами не ново. Для тех, кто все же не в курсе, о чем идет речь мы объясним. Это социальный фотопроект для борящихся с онкологией в Хабаровске. Девушки посредством фотографии заявляют, что рак - это не приговор, это не страшно.

Женщины, перенесшие болезнь «рак», организовывают фотовыставку, чтобы показать обратную сторону этого страшного словаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Об этом проекте говорят больше, и это правильно, все же он популяризирует проблему. Но есть люди, которые не готовы публично заявить о своей болезни. Они хотят в узком кругу обсудить свои проблемы, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Ирина Суркова, член регионального отделения ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». - Для этого есть мы. Когда человеку ставят онкологический диагноз, на него падает целый ком проблем. Среди них: операции, после которых становишься инвалидом, многие теряют работу, падает материальное благополучие, часто рушатся семьи. Не все мужья готовы жить с женщиной, у которой нет груди. Поэтому мы оказываем помощь в разного рода проблемах.

Одна из самых больших проблем, как рассказывают сами женщины, - страх, что болезнь возьмет вверх, страх признаться близким в болезни, страх перед неизвестностью, что будет дальше. Многие из тех, кто с толкнулся с этой болезнью, боятся рассказать своим друзьям и родственникам об этом.

Йога помогает женщинам не только отвлечся от плохих мыслей, но и привести в тело в тонус после операцииФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Мои подруги до сих пор не знают о моем заболевании. Не знаю как они к этому отнесутся, захотят ли и дальше со мной общаться, - рассказывает Марьяна, одна из участник проектов «Красота против рака» и «Я выбираю жизнь». - В этом сообществе я нашла себе других друзей, можно даже сказать обрела новую семью, сестер. Хотя мои родные знают о болезни и очень меня поддерживают. Но среди девочек я чувствую себя, как рыба в воде, в своей тарелке, среди своих людей.

СТАТЬ СЕСТРАМИ

Женщины считают, что другим людям, которые раньше не сталкивались с таким заболеванием, тяжело их понять. Замыкаются в себе, в своей болезни, постепенно теряют контакт с окружающим миром.

- Когда человеку ставят диагноз «рак», он выпадает из привычного круга общения. Не все знакомые или родственники готовы воспринять правильно этот диагноз. Здесь мы становимся сестрами, как никто другой понимаем проблемы друг друга и волнения, - добавляет Ирина Суркова.

Для фотосессии амазонки выбрали одну из студий города, где на камеру продемонстрировали свои таланты и навыкиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Раньше амазонки чаще всего переписывались в месенджерах и в социальных сетях. Делились проблемами оказывали психологическую помощь сестрам по несчастью. А помощь была нужна разная. Кого-то бросил муж после вести о страшном заболевании, кто-то приехал в Хабаровск на лечение из другого города и нужна была поддержка от местных жителей: моральная и территориальная - подсказать как и куда проехать, где лекарства стоят дешевле и у какого врача лучше пройти обследование. В самой группе в менеджере около 70 участниц, но в реальной жизни общаются около 10 из них. Это так называемый костяк, самые инициативные.

Называют себя женщины по-разному наши героини гордо отвечают «Мы амазонки!»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

«МЫ АМАЗОНКИ!»

Называют себя женщины по-разному: одни предпочитают говорить девочки-феечки, другие онковыздоравливающие, а наши героини гордо отвечают «Мы амазонки!». Это имя для своего клуба по интересам они выбрали неспроста, таким образом намекают на греческую мифологию. Они сравнивают себя с народом, состоявшим исключительно из женщин. И причин для этого несколько.

- Самая распространенная форма болезни - это рак молочной железы. В процессе лечения проходит операция по частичному или полному удалению груди. Поэтому мы называем себя «амазонки». Есть легенда, что существовало племя женщин, которые удаляли себе грудь, чтобы лучше охотиться. Мы провели аналогию или даже параллель и выбрали себе такое название. Мы девушки боевые и волевые к победе над этим недугом, - смеясь рассказывает Ирина Суркова.

Сейчас фотографы занимаются отбором и обработкой самых удачных снимковФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Амазонки даже выбрали себе занятие спортом. Но не таким воинствующим, как их вдохновительницы. Скорее, наоборот, спокойным. Речь идет о йоге. Это помогает женщинам не только отвлечся от плохих мыслей, но и привести в тело в тонус после операции. Врачи отмечают, что так процесс реабилитации значительно ускоряется.

- Наши девочки уже год занимаются йогой в центре йоги «Натараджа». То есть у нас День рождения в этом плане. Конечно, мы захотели отпраздновать эту дату и придумали провести фотосессию «Я выбираю жизнь». Интересно, что и организации нашей только год. Мы еще груднички, младенцы, - снова шутит Ирина.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР

Для фотосессии амазонки выбрали одну из студий города, где на камеру продемонстрировали свои таланты и навыки. Причем во время съемки они все время шутили и смеялись. Фотографы отмечали, что работать с женщинами было одно удовольствие.

- Девочки очень позитивные и легкие в общении. Работать было невероятно легко и комфортно. Если бы мне не сказали, что они перенесли подобное заболевание, я бы не поверила. В процессе общения мы затрагивали эту тему и только тогда стало понятно, что у эти людей такая сложная судьба, - рассказывает Ольга Белкина, хабаровский фотограф. - Наверное, это и привнесло в их жизнь столько позитива сейчас. Мне кажется, что чем сложнее наша жизнь, тем острее чувствуется любовь и тяга к жизни. Если меня снова позовут снимать девочек, я с огромным удовольствием соглашусь.

Фотопроект «Я выбираю жизнь» они представят уже 22 сентябряФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Сейчас фотографы занимаются отбором и обработкой самых удачных снимков. Потом их распечатают и устроят целую выставку в Легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина. Она продлится всего один день - 22 сентября на «Ярмарке здоровья».

Во время съемки женщины все время шутили и смеялись.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

- На мероприятии будет представлен наш Фотопроект «Я выбираю жизнь», модели которого являются женщины перенёсшие онкозаболевание, которые сейчас занимаются йогой. Цель нашей выставки рассказать рассказать о йоге как о способе реабилитации, рассказать об организации «Здравствуй», которая есть в нашем городе и открыты для помощи другим, показать , что жизнь после болезни продолжается, - отмечают организаторы. - Ориентировочно с 14:00-14:30 на сцене манежа мы будем представлять выступление-презентацию «Я выбираю жизнь».

Фотографы отмечали, что работать с женщинами было одно удовольствие.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Но лишь на этом активистки не намерены останавливаться. Они хотят развесить эти фотографии и в краевом онкоцентре. По их мнению, это поможет тем, кто сейчас проходит сложный курс лечения не терять веру и стремиться к победе над болезнью. Однако пока им не удается найти компромисс с руководством учреждения.