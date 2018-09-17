2018-09-17T08:44:19+03:00
Общество

«Они могли бы пойти в школу»: В Хабаровске прошла акция против абортов

Ее участники выстроили на улице десятки пар детской обуви
Алексей ПАВЛЮКХристина ИВАНОВА
Поделиться:
ФОТО: Христина ИВАНОВАФОТО: Христина ИВАНОВА
Изменить размер текста:

Семь лет назад в Хабаровске не родилось на свет 7125 детей, именно такое количество абортов было зарегистрировано в 2011 году. Это 240 учебных классов, которые не наполнились первоклашками в этом году. Чтобы привлечь внимание к проблеме, сектор семьи, материнства и детства отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии провел акцию у стен Градо-Хабаровского собора Успения Божьей Матери. Дальневосточная столица стала одним из 33 городов России, где 15 сентября прошло такое мероприятие.

У стен собора собралось около двадцати человек, в основном, родители с детьми. Взрослые держали в руках плакаты с разными формулировками, объединенными одной идеей - «Аборт - рана своей совести». А на земле люди выстроили десятки пар детской обуви, объяснять очевидный символизм будет лишним.

«Они могли бы пойти в школу»: В Хабаровске прошла акция против абортов Фото: Алексей ПАВЛЮК

«Они могли бы пойти в школу»: В Хабаровске прошла акция против абортовФото: Алексей ПАВЛЮК

- Этой акцией мне бы хотелось показать, прежде всего, радость жизни, радость детей, их воспитание, радость семейной жизни, того счастья, которое кроется во всем вышесказанном. Хотелось бы, чтобы общество обратило внимание на эту проблему и задумалось над тем, зачем делать этот шаг. Мне бы хотелось, чтобы молодые люди, молодые пары не страшились и не боялись, чтобы они просмотрели свои ценности, - сказал собравшимся Николай Ворожбит, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии. - Мы не боремся, мы показываем, как живет человек, совершив такой грех. У нас много скептиков, которые презирают нас, говоря «зачем вы собираетесь и устраиваете подобные мероприятия?». А мы хотим показать, сколько счастливых жизней могло бы быть.

Акция длилась недолго, ботиночки, выстроенные в ряд на земле, собрали в мешки. Всю обувь передадут малоимущим семьям.

- Нет большего богатства, чем человеческая жизнь и нет большей трагедии, чем прерванная человеческая жизнь, - высказалась Дарина, прихожанка Спасо-Преображенского собора, мама троих детей. - К сожалению, нынешняя молодежь, в погоне за материальным благом, отказывается от такого сокровища, как рождение второго и третьего ребенка. Этой акцией мы поддерживаем молодежь и говорим, что не страшно иметь много детей.

«Они могли бы пойти в школу»: В Хабаровске прошла акция против абортов.Влада ШОХИРЕВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
Жителя Сахалина оштрафовали за пропаганду свастики
Хабаровский «Амур» выйдет на лед с рижским «Динамо»
Житель Хабаровского края попался на хранении 16 килограммов черной икры у себя дома
На Камчатке педофил отправится в тюрьму на 13 лет
В Хабаровске прокуратура накрыла сайт, продающий военные билеты
Администрацию Хабаровска через суд обязали привести порядок жилой дом-памятник
Несовершеннолетний пешеход стал жертвой дорожной аварии в Хабаровске
Жителю Камчатки грозит 10 лет тюрьмы за хранение синтетических наркотиков
Сотовый телефон выручил заблудившихся грибников в Хабаровском крае
Более полторы тысячи домов в Хабаровске остались без горячей воды
В легкоатлетической эстафете в Хабаровске участвовали более полторы тысячи человек
В Хабаровске на улице Волочаевской горел автомобиль
Хабаровск может лишиться прекрасного памятника архитектуры
В краевой столице подвели итоги фестиваля «Добрый Хабаровск»
Погода в Хабаровске на 17 сентября 2018: днем +18, без осадков
В села Хабаровского края постепенно приходит природный газ
В Хабаровском крае гостит олимпийская делегация
Житель Хабаровского края отправился в гости к родне на угнанном мотороллере
В Хабаровск по электронной визе прилетели первые иностранцы
В жуткую дорожную аварию на перекрестке в Хабаровске попали самосвал и тягач
Хабаровчан приглашают на закрытие сезона «Вахта Памяти – 2018»
Погода в Хабаровске на 16 сентября 2018: днем до +19, осадков не будет
Директора интерната и ее заместителя будут судить за кражу денег у стариков и инвалидов в Хабаровском крае
Пьяную автолюбительницу, сбившую мальчика, ждет суд в Комсомольске-на-Амуре
Азартная жительница Биробиджана лишилась денег по вине мошенника
Маленькая девочка выпала из окна четвертого этажа в Биробиджане
Триста килограммов рыбы забрали полицейские у уличных торговцев
Дату закрытия городских фонтанов назвали в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 15 сентября 2018: днем +22, небольшой дождь