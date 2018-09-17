«Они могли бы пойти в школу»: В Хабаровске прошла акция против абортов

СЕГОДНЯ 08:10 2018-09-17T08:44:19+03:00

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Семь лет назад в Хабаровске не родилось на свет 7125 детей, именно такое количество абортов было зарегистрировано в 2011 году. Это 240 учебных классов, которые не наполнились первоклашками в этом году. Чтобы привлечь внимание к проблеме, сектор семьи, материнства и детства отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии провел акцию у стен Градо-Хабаровского собора Успения Божьей Матери. Дальневосточная столица стала одним из 33 городов России, где 15 сентября прошло такое мероприятие.

У стен собора собралось около двадцати человек, в основном, родители с детьми. Взрослые держали в руках плакаты с разными формулировками, объединенными одной идеей - «Аборт - рана своей совести». А на земле люди выстроили десятки пар детской обуви, объяснять очевидный символизм будет лишним.

«Они могли бы пойти в школу»: В Хабаровске прошла акция против абортовФото: Алексей ПАВЛЮК

- Этой акцией мне бы хотелось показать, прежде всего, радость жизни, радость детей, их воспитание, радость семейной жизни, того счастья, которое кроется во всем вышесказанном. Хотелось бы, чтобы общество обратило внимание на эту проблему и задумалось над тем, зачем делать этот шаг. Мне бы хотелось, чтобы молодые люди, молодые пары не страшились и не боялись, чтобы они просмотрели свои ценности, - сказал собравшимся Николай Ворожбит, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии. - Мы не боремся, мы показываем, как живет человек, совершив такой грех. У нас много скептиков, которые презирают нас, говоря «зачем вы собираетесь и устраиваете подобные мероприятия?». А мы хотим показать, сколько счастливых жизней могло бы быть.

Акция длилась недолго, ботиночки, выстроенные в ряд на земле, собрали в мешки. Всю обувь передадут малоимущим семьям.

- Нет большего богатства, чем человеческая жизнь и нет большей трагедии, чем прерванная человеческая жизнь, - высказалась Дарина, прихожанка Спасо-Преображенского собора, мама троих детей. - К сожалению, нынешняя молодежь, в погоне за материальным благом, отказывается от такого сокровища, как рождение второго и третьего ребенка. Этой акцией мы поддерживаем молодежь и говорим, что не страшно иметь много детей.