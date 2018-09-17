СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-17T08:59:31+03:00

Мой адрес не дом и не улица: Хабаровчанка 20 лет живет без паспорта и гражданства, как и ее дети Фото: Александра ШОПЕНКО

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Семья-призрак вот уже 20 лет живет в Краснофлотском районе Хабаровска. Во главе - Светлана Нечаева - женщина, которая в 1998 году потеряла паспорт СССР и до сих пор не смогла восстановить документ, удостоверяющий личность. Проблема коснулась ее взрослых детей и маленькой дочки Настеньки, которая только в девять лет села за школьную парту.

ЛЮДИ, КОТОРЫХ НЕТ

Светлана приехала в Россию из Узбекистана в 1994 году и обосновалась в Хабаровске. Тогда в стране еще действовал паспорт СССР (паспорт гражданина РФ был введен в действие в 1997 году - прим.ред.), который женщина утратила спустя четыре года. С тех пор Светлана не может подтвердить свое гражданство, а главное - удостоверяющий личность документ не могут получить ее трое взрослых детей. Например, старшему сыну женщины 28 лет и де-юре такого человека не существует.

Людям, которые всю жизнь имеют паспорт, даже и представить сложно, каково это жить без него. А трудностей много: бесплатная медицина недоступна, официальная работа со стажем и пенсионными отчислениями тоже, банковскую карту или кредит никто не даст.

- Не бывает же безвыходных ситуаций, всегда найдешь путь, если захочешь. Люди идут на уступки, можно договориться. Единственное, работаю у частников без стажа, - говорит Светлана Нечаева. - Что касается медицины, то ходим к платным врачам, в частных клиниках не нужен полис. Кстати, скорая к нам как-то приезжала и медики нормально реагировали на отсутствие документов.

Мой адрес не дом и не улица: Хабаровчанка 20 лет живет без паспорта и гражданства, как и ее детиФото: Александра ШОПЕНКО

Светлане тяжело, и это видно. 47-летняя женщина не особо разговорчива, а с самого начала нашей беседы тихо всхлипывая, утирала слезы.

- Пытались ли вы восстановить паспорт? - спрашиваю я.

- А как я обращусь? У меня нет документов, я кто приду? - вопрошает Светлана. - Вот постучусь и скажу, что я такая-то, кто мне поверит? Когда стоит выбор: либо детей прокормить, либо по инстанциям бегать и документы восстанавливать, я выбрала первое.

НАСТЕНЬКА

Девять лет назад в жизни Светланы произошло радостное событие - она в четвертый раз стала мамой. Естественно, свидетельства о рождении у ребенка не было, все упирается в отсутствие паспорта. Была лишь справка из роддома, но и она канула в небытие. Так и прожил ребенок девять лет, не испытав боли от прививок, не посещая детский сад. Но в ситуацию вмешались соседи.

Мой адрес не дом и не улица: Хабаровчанка 20 лет живет без паспорта и гражданства, как и ее детиФото: Александра ШОПЕНКО

Светлана одно время снимал комнату в общежитии, прознав о ситуации, соседи по блоку обратились в отдел по делам несовершеннолетних и дело сдвинулось с мертвой точки. В итоге 31 августа этого года женщина получила свидетельство о рождении Настеньки и полис медицинского страхования.

- В тот же день мы закрепились в поликлинике, встали на учет и Насте даже сделали манту. Следующий этап - посадить ребенка за парту. Мы понимали, что к 1 сентября не успеваем, но в управлении образования нам пошли на встречу. Ребенок сейчас учится в школе № 58 в 1 «б» классе. В рамках акции «Помоги собраться в школу» девочке выдали портфель и канцелярские принадлежности, - рассказывает Ольга Карикова, начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №8 УМВД России по городу Хабаровску.

- Ладно я взрослый человек, но у ребенка нет ничего. И когда 31 августа мне вручили свидетельство о рождении Насти, вы не поверите, я сразу изменилась. У меня ребенок ожил, - вспоминает Светлана Нечаева.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Светлана не теряет надежды и надеется, что сможет взять в руки свой паспорт гражданина Российской Федерации. Хотя и понимает, что процесс этот небыстрый. Сейчас документ пытаются восстановить через ЗАГС, в котором должна остаться копия паспорта, которую подали для оформления свидетельства о рождении третего ребенка.

- Каждую ночь представляю себе тот момент, когда получу паспорт. Сразу смогу кредит взять, чтобы жилье устроить. Для меня это самое главное, чтобы не бегать по съемным квартирам. Мне ребенку надо будущее обеспечить, - резюмировала Светлана.