В Хабаровске молодой водитель случайно насмерть сбил свою мать

СЕГОДНЯ 10:28 2018-09-17T10:50:40+03:00

В Хабаровске молодой водитель нечаянно насмерть сбил свою мать Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В воскресенье в Хабаровске в нелепом ДТП погибла пожилая горожанка. 62-летнюю женщину случайно сбил ее 25-летний сын - молодой водитель, получивший права чуть меньше трех лет назад.

- Инцидент произошел вечером около 19:00 во дворе жилого дома по переулку Ивановскому. Водитель, управляя иномаркой Nissan Bluebird, сдавал назад и наехал на женщину. Она находилась позади машины, - объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Хабаровску. - После этого автолюбитель продолжил движение и совершил наезд на дерево.

Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии еще до приезда кареты скорой помощи. Прибывшие на вызов медики лишь констатировали факт смерти. Был ли молодой человек трезв на момент аварии, установить не удалось. Проходить тест на наличие алкоголя в организме он отказался.

- Водителю грозит лишение прав. Отказ от освидетельствования или езда в пьяном виде наказывается именно таким образом. Сейчас расследованием уголовного дела занимаются сотрудники следственного отдела по ДТП, - уточнили в ведомстве.

В водительской биографии мужчины за время его стажа серьезных нарушений правил дорожного движения не было. Набор штрафов почти стандартный: проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости. Все оплачивал вовремя. А вот машину застраховать не успел. На момент аварии страховка на иномарку отсутствовала.

Грозит ли ему тюремный срок, решит суд после расследования уголовного дела.