Льготникам Хабаровского края вернут бесплатный проезд

СЕГОДНЯ 11:14 2018-09-18T11:20:17+03:00

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ПРЕДВЫБОРНАЯ ЩЕДРОСТЬ

В законодательной думе края обсудили возможность возвращения бесплатного проезда для льготников. С таким предложением меньше чем за неделю до предстоящего второго тура выборов губернатора выступил действующий глава края.

- Ко мне не раз обращались ветераны, пенсионеры с тем, чтобы мы ввели для них бесплатный проезд на общественном транспорте. Мы сделали расчеты, еще раз внимательно проанализировали ситуацию по всем категориям льготников, оценили наши финансовые возможности. В результате я принял решение - выйти с поправкой в закон и ввести бесплатный проезд по социальным картам на всех видах городского и пригородного транспорта. В нашем крае это коснется 275 тысяч человек, - сообщил Вячеслав Шпорт.

В закдуме эту идею поддержали единогласно и отметили, что вероятнее всего поправки все же примут. Однако их нужно еще доработать. На данном этапе еще неизвестно, в какой форме будут предоставляться льготы.

ВАМ ДЕНЬГАМИ ИЛИ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ?

После отмены проездных билетов в 2015 году льготникам начали выплачивать пособия. От 359 рублей до 496,5, и покрывали расходы за 16 поездок на дачу в месяц. Сейчас же парламентарии решают, как будет выглядеть новый проездной.

- Пока рано говорить о том, какой будет эта социальная карта: безлимитной или с ограниченным количеством поездок. Вероятнее всего, речь идет в среднем о 32 поездках вместо денежной компенсации примерно за 16. Этот вопрос требует еще доработки, - объясняет Светлана Петухова, исполняющая обязанности первого заместителя министра социальной защиты Хабаровского края. - При этом льготникам дано право выбора: либо получать денежную компенсацию, либо проездные. Тем, кто менее мобилен, выгоднее получить денежную компенсацию, если они будут ездить меньше 32 раз в месяц. В первую очередь возможность взять деньгами привлекательна для жителей отдаленных поселений, где нет общественного транспорта.

Логично, что и сумма компенсаций вырастет в два раза. Таким образом, труженики тыла и реабилитированные лица будут получать 1020 рублей, ветераны труда - 940 рублей, люди пожилого возраста и школьники из многодетных семей - 720 рублей. В результате, среднее количество поездок в месяц возрастет с 14 до 28-40. Перерасчеты будут сделаны автоматически 20 сентября, и уже в октябре люди получат выплату в увеличенном размере.