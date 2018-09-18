Губернатор Хабаровского края объяснил приглашение Сергея Фургала на пост своего зама

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-18T12:19:56+03:00

По словам Вячеслава Шпорта, аналогичное приглашение он сделал и другим конструктивным силам региона

Изменить размер текста: A A

Жаркий политический день выдался сегодня в Хабаровском крае. Губернатор региона предложил своему оппоненту Сергею Фургалу место в правительстве, на что либерал-демократ дал свое согласие с оговоркой: в случае победы кандидата от «Единой России».

Глава региона прокомментировал свое решение. Господин Шпорт считает, что у Сергея Фургала есть разумные идеи, которые пойдут на благо жителям края. Конструктивное сотрудничество, по его словам, разумнее противостояния и менее затратное.

- Я предложил Сергею Фургалу прийти в команду правительства края и вместе реализовывать те программы, которые он предложил, которые я предложил, чтобы они шли на пользу жителей региона. Зачем мы будем состязаться в тех вопросах, в которых у нас заложена практически одна и та же стратегическая идея – улучшить жизнь людей, - прокомментировал Вячеслав Шпорт, губернатор региона.

Он подчеркнул, что такое предложение было сделано не только господину Фургалу, но и «другим конструктивным силам края, сильным людям, у которых есть предложения».

- Работа всем найдется и вместе мы сможем реализовывать те предложения, которые они сформулировали в своих предвыборных кампаниях. Я все здоровые силы приглашаю к сотрудничеству на благо жителей Хабаровского края, - резюмировал глава региона.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Фургал может стать преемником губернатора Хабаровского края и лидера ЛДПР - политолог Илдус Ярулин

Победа господина Фургала в первом туре выборов главы Хабаровского края говорит о доверии населения к либерал-демократу. По сути своей действующий губернатор, по мнению Илдуса Ярулина, усиливает свою команду, которая 9 сентября во многом показала свою неэффективность. Для создания «правительства народного доверия» Вячеславу Шпорту, как говорит политолог, не хватает пока еще действующего мэра Хабаровска Александра Соколова(победитель выборов мэра Сергей Кравчук официально еще не вступил в должность - прим.ред.).

- Никаких партийных разногласий, а только интересы края, который на фоне того, что творится в Приморье, может стать локомотивом развития Дальнего Востока. Это во многом связано и с инвестициями, потому что деньги идут туда, где порядок и тишина, а не разного рода бунты, - считает Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов. (читать далее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избирком объяснил, как будет проходить второй тур выборов губернатора Хабаровского края

Кандидат в губернаторы от ЛДПР, несмотря на предложение Шпорта, не отказался участвовать во втором туре выборов (подробности)

Политологи высказали свое мнение о претендентах на кресло губернатора Хабаровского края

Нового главу региона выбирали 354 тысячи 89 человек. Лидером тура стал Сергей Фургал от партии ЛДПР. Он набрал 35,58% голосов. Буквально в спину ему дышал действующий губернатор Вячеслав Шпорт от «Единой России» с 35,53% голосов (подробности)

Что будет, если победитель губернаторских выборов в Хабаровском крае откажется от победы

Региональный избирком объяснил, чего ожидать при таком исходе событий (подробности)

Хабаровскому краю не хватает денег на видеотрансляцию второго этапа выборов губернатора

На его подготовку и проведение регион выделил всего 87 миллионов рублей вместо запланированных 97 (подробности)

Еще больше материалов по теме: «ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2018»