2018-09-18T11:09:27+03:00
Общество

Свалку медицинских отходов нашли в селе под Хабаровском

Шприцы и емкости из под крови были разбросаны по дороге, по которой ходят люди и домашний скот [фото]
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Фото: Общероссийский народный фронт Хабаровского краяФото: Общероссийский народный фронт Хабаровского края
Изменить размер текста:

Юный житель села Гаровка-1 в поисках убежавшей коровы наткнулся на свалку медицинских отходов. Пакеты, утрамбованные шприцами, емкостями из под крови, капельницами, мешками из-под трупов и другими опасными отходами класса «Б» были разбросаны по дороге Центральной улицы.

Когда школьник нашел "клад", мешки уже были разорваны, а жуткое содержимое разбросано по округе. Парень снял медицинскую свалку на видео, поделился этим в социальных сетях и с родителями, которые всерьез обеспокоились. И есть чем - по этой дороге постоянно ходят дети, взрослые и домашний скот.

- Специальные утилизационные контейнеры были вскрыты, содержимое разбросано, - говорит Андрей Михеев, руководитель группы честной и эффективной экономики ОНФ Хабаровского края. - Такие отходы уничтожаются специальными предприятиями, а не просто выбрасываются на дорогу. Неизвестно, из какой больницы это привезли и чем болели пациенты.

На мешках и коробках с медотходами стояла дата упаковки - 7 сентября, но, по словам местных жителей, свалка образовалась 13-го. Кстати, как сообщил Михеев, к их приезду куча горела. Однако замести следы до конца не успели.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровске отказались восстанавливать землю, загрязненную нефтепродуктами
«Доступная рыба» в Хабаровске стала еще дешевле
«СКА-Нефтяник» ищет самых талантливых и красивых девушек Хабаровска
В Хабаровске снесут еще три барака
В Хабаровском крае спасатели вывели из леса заблудившегося грибника
В Хабаровском крае три судна плавали без разрешительных документов
Мошенники из Комсомольска-на-Амуре выманивали деньги у желающих купить машины с аукциона в Японии
На «Городскую среду» в Комсомольске-на-Амуре потратят 91 миллион рублей
Жительницу Камчатки обвиняют в попытке убийства собственного мужа
В Комсомольске полиция изъяла 13 килограммов марихуаны
Из незапертого частного дома на Сахалине похититель вынес бытовую технику в несколько заходов
Раненая краснокнижная сова лежала на автотрассе в Хабаровском крае
На Сахалине обнаружили труп подростка в трансформаторной будке
В Хабаровске автомобилист сбил пятилетнего ребенка
В Хабаровском крае прошли учения для войск противовоздушной обороны ВВО