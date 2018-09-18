Свалку медицинских отходов нашли в селе под Хабаровском

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-18T11:09:27+03:00

Шприцы и емкости из под крови были разбросаны по дороге, по которой ходят люди и домашний скот [фото]

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Юный житель села Гаровка-1 в поисках убежавшей коровы наткнулся на свалку медицинских отходов. Пакеты, утрамбованные шприцами, емкостями из под крови, капельницами, мешками из-под трупов и другими опасными отходами класса «Б» были разбросаны по дороге Центральной улицы.

Когда школьник нашел "клад", мешки уже были разорваны, а жуткое содержимое разбросано по округе. Парень снял медицинскую свалку на видео, поделился этим в социальных сетях и с родителями, которые всерьез обеспокоились. И есть чем - по этой дороге постоянно ходят дети, взрослые и домашний скот.

- Специальные утилизационные контейнеры были вскрыты, содержимое разбросано, - говорит Андрей Михеев, руководитель группы честной и эффективной экономики ОНФ Хабаровского края. - Такие отходы уничтожаются специальными предприятиями, а не просто выбрасываются на дорогу. Неизвестно, из какой больницы это привезли и чем болели пациенты.

На мешках и коробках с медотходами стояла дата упаковки - 7 сентября, но, по словам местных жителей, свалка образовалась 13-го. Кстати, как сообщил Михеев, к их приезду куча горела. Однако замести следы до конца не успели.