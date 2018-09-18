2018-09-18T08:22:31+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Динамо» 17 сентября: «тигры» одержали победу над рижанами со счетом 2:1

Положение гостей не спасли даже их фирменные контратаки
Ольга КИВА
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Матч «Амур» - «Динамо» 17 сентября: «тигры» одержали победу над рижанами со счетом 2:1Матч «Амур» - «Динамо» 17 сентября: «тигры» одержали победу над рижанами со счетом 2:1Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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На льду «Платинум Арены» в Хабаровске встретились хоккеисты команд «Амур» и «Динамо». Победный для дальневосточников матч прошел в понедельник, 17 сентября. «Тигры» забили два гола в ворота своих соперников и заработали четыре очка.

На льду «Платинум Арены» в Хабаровске встретились хоккеисты команд «Амур» и «Динамо». Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

На льду «Платинум Арены» в Хабаровске встретились хоккеисты команд «Амур» и «Динамо».Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

- В начале игры рижане вдохновились быстрым голом в исполнении Фэйрчайлда. Однако «тигры» не остались в долгу. На седьмой минуте счет сравняла подача Вячеслава Ушенина в ворота рижан. Хоккеист принял шайбу от Богдана Потехина и воткнул ее под перекладину. На перерыв команды ушли под свет единиц с нового видеокуба, - прокомментировали в пресс-службе ХК «Амур».

На седьмой минуте счет сравняла подача Вячеслава Ушенина Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

На седьмой минуте счет сравняла подача Вячеслава УшенинаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

На второй двадцатиминутке Богдан Потехин застал врасплох вратаря команды соперников Гудлевскиса. Он ворвался чужую зону по левому флангу, домчался до лицевой линии и неожиданно выстрелил по воротам соперников. Это был второй гол, забитый рижанам. После такой дерзости со стороны «тигров» Гудлевскис собрался с духом и больше не пропустил ни одной шайбы хабаровчан.

Положение гостей не спасли даже их фирменные контратаки Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Положение гостей не спасли даже их фирменные контратакиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

В третьем периоде зрителям пришлось понервничать. За выброс шайбы во время двадцатиминутки отправился отдыхать «тигр» Михаил Йордан. Кроме того, игра в последние две минуты была очень напряженной. Скорее хозяева могли поразить пустые ворота «Динамо», чем рижане - сравнять счёт.

На второй двадцатиминутке Богдан Потехин застал врасплох вратаря команды соперников Гудлевскиса Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

На второй двадцатиминутке Богдан Потехин застал врасплох вратаря команды соперников ГудлевскисаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

В среду, 19 сентября, «Амур» проведёт четвертый матч домашней серии. Соперником станет «Слован» из Братиславы. Начало матча в 19:30.

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