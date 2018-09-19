Социальную поддержку в Хабаровском крае будут получать не только пенсионеры

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-19T08:50:05+03:00

Депутаты парламента Хабаровского края в первом чтении приняли пакет законопроектов, которые вносят изменения в восемь нормативных актов региона.

Изменить размер текста: A A

Социальные гарантии, предусмотренные законами Хабаровского края, будут получать не только пенсионеры, но и люди пожилого возраста. С такой инициативой одними из первых в стране выступили депутаты - члены фракции «Единой России» в Законодательной думе региона.

Для начала необходимо конкретизировать, какой возраст считается пожилым, в виду наступающей пенсионной реформы. Напомним, что она предполагает повышение планки выхода на заслуженный отдых для женщин до 60 лет, а для мужчин - до 63. Депутаты парламента Хабаровского края в связи с этим конкретизировали: пожилыми считать не только пенсионеров, но и тех, кто достиг возрастной отметки в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

СУТЬ ПОПРАВОК

Смысл вносимых изменений в том, что теперь меры социальной поддержки будут распространяться не только на пенсионеров, но и на тех, кто достиг пожилого возраста.

- Все меры социальной поддержки, установленные законами Хабаровского края, которыми сегодня пользуются наши жители после выхода на пенсию, будут распространяться и на граждан, достигших возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет. То есть, жители края получат определенные социальные гарантии, предусмотренные сейчас только для пенсионеров. По предварительным данным, ежегодно более девяти тысяч человек трудоспособного возраста будут получать право на различные виды льгот, - отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

А НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ?

По региональному закону, тем, кто достиг пожилого возраста, положены выплаты на проезд, причем по социальным нуждам они составляют 100 процентов, компенсация половины затрат за жилье и коммунальные услуги (для тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума, имеющих стаж 35 лет (женщины) и 40 лет (мужчины), бесплатное зубное протезирование.

У ветеранов труда меры поддержки в целом схожи. Кроме того, им компенсируют 50 процентов платы за телефон, радио и коллективную тв-антенну. Половина расходов за жилье и коммунальные услуги возмещаются без специальных условий.

Работающие в сельской местности медики и педагоги могут рассчитывать на соцподдержку не только в трудовой период или при выходе на пенсию, но и при достижении пожилого возраста.

Те, кто достиг не только пенсионного, но и пожилого возраста, проработав 15 лет в оленеводстве радистами и ветеринарными фельдшерами, могут рассчитывать на ежегодную выплату в 20 тысяч рублей. В части оказания бесплатной юридической помощи аналогичная ситуация. Ею смогут воспользоваться люди, чьи годы жизни добрались до отметки в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

За принятие пакета документов, предусматривающего краевые льготы для граждан предпенсионного возраста, единогласно проголосовали все депутаты краевого парламента, независимо от партийной принадлежности.

Предполагается, что эти законопроекты будут приняты на внеочередном заседании регионального парламента 20 сентября.

А вчера состоялось внеочередное заседание постоянного комитета думы по социальной защите населения и здравоохранению. Пользуясь правом законодательной инициативы, поправки в пакет законопроектов внес губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Предлагается предоставить право на социальную поддержку по льготному проезду в общественном транспорте всем пенсионерам, независимо от уровня их дохода.

Кроме того, в два раза увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты для всех региональных льготников - это труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда и школьники из многодетных семей, а также для граждан пожилого возраста - женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Всем, кто уже получает ЕДВ, выплата будет пересчитана и они продолжат получать ее в новых размерах, начиная с октября текущего года по графику доставки, по которому они уже привыкли получать пенсии и социальные выплаты.