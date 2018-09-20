СЕГОДНЯ 04:33 2018-09-20T06:04:31+03:00

«Амур» - «Слован» 19 сентября в Хабаровске: «Тигры» впервые за шесть лет обыграли соперника из Братиславы Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске на льду «Платинум арены» встретились местный «Амур» и братиславский «Слован». Это была, едва ли, не самая зрелищная игра «тигров» в этом сезоне. Уж очень много было опасных моментов, а болельщики вскакивали с кресел, чтобы праздновать обманчивый гол. Одним словом игра была «валидольная».

- Хоккеисты «Амура» решили не откладывать дело в долгий ящик и с первых секунд не просто завладели инициативой, но практически не отдавали шайбу сопернику. Атаки на ворота Чилиака накатывались одна за другой, - комментируют прошедший матч в пресс-службе клуба. - Но забили первыми соперники, как это нередко бывает.

Гости четко и быстро среагировали на первую же потерю «тигров», обернув их ошибку в контратакуФото: пресс-служба ХК "Амур"

Гости четко и быстро среагировали на первую же потерю «тигров», обернув их ошибку в контратаку. Но уже через несколько минут хабаровчане отыгрались, после чего ушли на перерыв.

Второй период сложился для хозяев удачнее. Они были более активны, чем игроки «Слована», поэтому и вышли вперед благодаря Горшкову. Александр стал самым расторопным на добивании. В течение двадцатиминутки «тигры» имели еще много реальных шансов на гол, но забросить так и не смогли. Но на перерыв команды ушли при преимуществе «Амура». Правда, продлилось это недолго.

«Тигры» решили не играть последний период на удержание счета, пытаясь увеличить разрыв. Закончилось это плачевно. «Слован» устроил неразбериху у ворот Аликина, чем воспользовался Лунтер, забросив так называемый «мусорный» гол.

«Тигры» решили не играть последний период на удержание счета, пытаясь увеличить разрыв.Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Ребята понимали, что такой сценарий вполне может завершиться большими неприятностями. Они собрались и провели несколько мощных атак. Одна из последних стала решающей. За 81 секунду до конца третьего периода Вячеслав Ушенин поймал неуправляемую шайбу в чужой зоне и приложился по ней от всей души. Такие броски не берутся, - отметили в пресс-службе «Амура».

Конечно, «орлы» хотели отыграться и вывести матч в овертайм, но хабаровчане буквально ложились под шайбу, чтобы не допустить гола. «Тиграм» удалось оставить счет неизменным - 3:2. Трибуны ликуют. Еще бы, «Амур» шесть лет не обыгрывал хоккеистов из Братиславы.

На льду «Платинум арены» развернулся настоящий триллер под названием «Валидольная игра»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Следующий матч «Амур» проведет в пятницу 21 сентября в 19:30. Хабаровчане сыграют в «Платинум арене» с ЦСКА.