СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-20T06:04:31+03:00

Биография Вячеслава Шпорта: Что известно о действующем главе региона и кандидате в губернаторы Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

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Вячеслав Шпорт родился 16 июня 1954 года в городе Комсомольске-на-Амуре в многодетной семье.

Окончил техникум по специальности «Самолетостроение», без отрыва от производства получил диплом с отличием Комсомольского-на-Амуре политехнического института по квалификации «Инженер-механик самолетостроения».

С 1973 по 1975 годы служил в ракетных войсках и артиллерии на Дальнем Востоке. Демобилизовался в звании старшины. После службы вернулся в авиационное объединение, где прошел путь от слесаря-клепальщика до главного инженера - технического директора Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения имени Ю.А. Гагарина (сегодня – КнААЗ - ред.).

Работа в Государственной Думе

С 1999 по 2007 годы коллектив предприятия, жители города Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края поддержали кандидатуру Вячеслава Шпорта на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III и IV созывов. Профессиональные компетенции, управленческий опыт Шпорта были востребованы в комитете Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, а также в качестве председателя Экспертного Совета ГД по техническому перевооружению промышленности России, председателя межфракционного депутатского объединения «Авиация и Космос». Именно в эти годы при участии Вячеслава Шпорта получает практическое развитие проект строительства гражданского самолета «Сухой Суперджет 100» в городе Комсомольске-на-Амуре, реконструкция взлетно-посадочной полосы в Николаевске-на-Амуре, развитие оборонно-промышленного комплекса региона и другое.

На посту губернатора

Второго марта 2009 года Вячеслав Шпорт направлен в Хабаровский край и назначен на должность заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра промышленности, транспорта и связи края.

30 апреля 2009 года указом президента Российской Федерации Вячеслав Шпорт назначен исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Шестого мая 2009 года Законодательная Дума Хабаровского края наделяет его полномочиями губернатора края.

30 апреля 2013 года указом президента Российской Федерации по истечению срока полномочий высшего должностного лица края назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Восьмого сентября 2013 года, в период крупномасштабного наводнения на Амуре и чрезвычайной ситуации в регионе, народным голосованием и поддержкой 63,92 процентов избирателей Вячеслав Шпорт избран губернатором Хабаровского края.

Семья

Вячеслав Шпорт женат, воспитал сына и дочь. Подрастают внуки.