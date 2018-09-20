СЕГОДНЯ 05:54 2018-09-20T06:04:31+03:00

Кандидаты на пост губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018: за кого можно будет проголосовать?

Во втором туре выборов губернатора Хабаровского края за кресло главы региона поборются Сергей Фургал и Вячеслав Шпорт

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23 сентября 2018 года жители Хабаровского края выберут губернатора региона. Первый тур голосования 9 сентября для многих прошел неожиданно. Сергей Фургал, кандидат от партии ЛДПР, с небольшим отрывом обошел действующего главу региона единороса Вячеслава Шпорта - 35,81% против 35,62%. Однако, поскольку ни один из претендентов на высокий пост не набрал более 50% голосов избирателей, избиркому пришлось назначить второй тур голосования, в котором кандидаты встретятся один на один.

Показатели явки на избирательные участки, а тем более, результаты второго тура голосования политологи не берутся предугадывать. Предвыборная гонка была непредсказуемой. Масла в огонь подлило совместное заявление Шпорта и Фургала о сотрудничестве.

Напомним, действующий глава региона предложил своему оппоненту вместе работать на благо жителей Хабаровского края с разных правительственных постов: Шпорт - губернатор, Фургал - первый заместитель. В телеобращении к избирателям Фургал согласился, однако кандидатуру свою с выборов не снял. Свое решение он позднее объяснил, уточнив, что пример предложение Вячеслава Шпорта только в случае своего проигрыша.

Весь день после этого эфира жители региона были в смятении. Отметим, эксперты предсказывали высокую явку на избирательные участки. Какой она будет на деле, увидим вечером 23 сентября.

На нашем сайте на протяжении всего дня голосования будет публиковаться информация о количестве избирателей, проголосовавших в Хабаровском крае.

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