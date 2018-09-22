Пожар в кафе «Золотой теленок» в Комсомольске-на-Амуре: в заведении загорелась печка
В Комсомольске-на-Амуре сегодня днем, 22 сентября в центре города загорелось кафе «Золотой теленок». К месту пожара немедленно выехали спасатели. Возле заведения они были уже спустя четыре минуты после вызова.
- Сообщение о возгорании мы получили в 13:07 по местному времени. Звонивший рассказал, что в кафе загорелась печь, в которой сотрудники готовили мясо. Огнеборцы, приехав на место, обнаружили, что из здания уже валит белый дым. Из печи пламя перекинулось на вентиляционную шахту, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На тушение пожара у спасателей ушло в общей сложности около десяти минут. Площадь возгорания составила всего три квадратных метра. В момент начала пожара в кафе был не только персонал, но и посетители. Все они покинули помещение еще до приезда пожарной бригады. Пострадавших не было, медицинская помощь никому не понадобилась.
Сейчас специалисты госпожарнадзора устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе и виновного в пожаре.