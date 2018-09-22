2018-09-22T12:08:04+03:00
Происшествия

Пожар в кафе «Золотой теленок» в Комсомольске-на-Амуре: в заведении загорелась печка

Посетители покинули помещение до прибытия спасателей
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пожар в кафе «Золотой теленок» в Комсомольске-на-Амуре: в заведении загорелась печкаПожар в кафе «Золотой теленок» в Комсомольске-на-Амуре: в заведении загорелась печкаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Комсомольске-на-Амуре сегодня днем, 22 сентября в центре города загорелось кафе «Золотой теленок». К месту пожара немедленно выехали спасатели. Возле заведения они были уже спустя четыре минуты после вызова.

- Сообщение о возгорании мы получили в 13:07 по местному времени. Звонивший рассказал, что в кафе загорелась печь, в которой сотрудники готовили мясо. Огнеборцы, приехав на место, обнаружили, что из здания уже валит белый дым. Из печи пламя перекинулось на вентиляционную шахту, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На тушение пожара у спасателей ушло в общей сложности около десяти минут. Площадь возгорания составила всего три квадратных метра. В момент начала пожара в кафе был не только персонал, но и посетители. Все они покинули помещение еще до приезда пожарной бригады. Пострадавших не было, медицинская помощь никому не понадобилась.

Сейчас специалисты госпожарнадзора устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе и виновного в пожаре.

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