2018-09-22T17:27:14+03:00
Происшествия

Сильные дожди обрушились на Хабаровский край

МЧС предупреждает, что непогода может отразится на работе коммунальных служб, автовокзала и аэропорта
Мария ИГНАТЬЕВА
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Сильные дожди обрушились на Хабаровский крайСильные дожди обрушились на Хабаровский крайФото: Евгения ГУСЕВА
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Хабаровский край 23 и 24 сентября окажется во власти стихии. На регион обрушаться интенсивные дожди, которые могут сказаться не только на работу коммунальных служб, но и на авиаполетах. По мнению специалистов, высока вероятность, что из-за обильных осадков закроют движение по междугородним дорогам.

В МЧС предупреждают, что под дождевой удар попадут центральные и южные районы Хабаровского края: Бикинский, Вяземский, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Ванинский районы, район имени Лазо.

- Из-за обильных осадков и сильных порывов ветра возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального характера. Они могут быть обусловлены нарушением в работе объектов ЖКХ и энергетики, стать причиной обрывов проводов и аварий на ЛЭП и линиях связи, - сообщают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Кроме этого, могут возникать затруднения в движении всех видов транспорта, размыв грунтовых дорог местного значения и подмыв низководных мостов, увеличение количества ДТП, вводиться ограничения в работе авиасообщения.

Специалисты не исключают, что из-за сильных ветров могут попадать деревья и рекламные конструкции. Поэтому они рекомендуют не выезжать за город и не парковать машины на улице вблизи рекламных баннеров и деревьев. Они также предполагают, что из-за сильных дождей затопит улицы, которые находятся в низине.

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