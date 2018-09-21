Авиационный завод Хабаровского края попал под санкции США

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-21T04:47:49+03:00

Санкции могут распространиться и на тех, кто взаимодействует с предприятием

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В четверг, 20 сентября, госдепартамент США опубликовал санкционный список, в который вошел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, выпускающий самолеты Sukhoi Superjet 100. Из пояснения следует, что предприятие попало под санкции из-за поставки в Китай боевых самолетов Су-35 в 2017 году.

При этом американские власти не планируют вводить запрет на поставку комплектующих для воздушных судов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник США в ходе телефонного брифинга для журналистов.

- Мы не нацеливаемся на такие вещи, как просто поставка комплектующих и поддержание летной годности. В настоящее время это не особо важно для нас. Мы фокусируем большую часть наших усилий на поставках, которые связаны с существенными качественными изменениями в характере военного оборудования, отправленного за границу, - подчеркнул чиновник.

На комсомольском предприятии прокомментировать ситуацию не смогли.

Напомним, что в рамках Восточного экономического форума был подписан контракт на поставку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100. Ожидается, что лайнеры будут в двухклассной компоновке – 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса.

Комсомольский-на-Амуе авиационный завод имени Ю.А.Гагарина входит в состав холдинга ПАО "Компания "Сухой". На предприятии производят не только гражданские воздушные суда, но и военные в рамках гособоронзаказа.

Это уже второе предприятие Комсомольска-на-Амуре, которое попало под санкции США. Ранее в аналогичный список был внесен Амурский судостроительный завод, выпускающий суда гражданского назначения и корветы в рамках гособоронзаказа.