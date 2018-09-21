Мэр Комсомольска уходит в отставку

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-21T15:01:58+03:00

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Мэр Комсомольска-на-Амуре принял предложение об отставке от губернатора Хабаровского края. Андрей Климов подтвердил это в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды».

-Я принял предложение об отставке. Сейчас еду из Хабаровска в Комсомольск, передам дела и с завтрашнего дня покидаю пост. Куда пойду - пока не думал, - сказал Андрей Климов, мэр города Юности.

Он уточнил, что, согласно закону, исполняющим обязанности главы Комсомольска-на-Амуре станет его первый заместитель. Им будет Евгений Коршиков, который сейчас курирует, по информации сайта администрации города Юности, промышленность, транспорт и связь, перерабатывающую промышленность, защиту прав потребителей, торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, международные связи и туризм.

Напомним, что накануне глава региона Вячеслав Шпорт уволил председателя комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Кирилла Фирсова. Причина - дефицит лососевых, реализуемых по программе «Доступная рыба».

Кстати, не только Андрей Климов покидает пост градоначальника. Александр Соколов, который руководил Хабаровском 18 лет, также уходит из мэрии. Его кабинет займет Сергей Кравчук, ставший победителем выборов мэра. Александр Соколов же принял предложение губернатора поработать в правительстве края. Какой пост займет экс-мэр краевой столицы - пока неизвестно.