Соперники на выборах губернатора Хабаровского края отозвали из избиркома все жалобы

СЕГОДНЯ 06:49 2018-09-24T07:04:33+03:00

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Выборы губернатора Хабаровского края завершились победой кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Оппоненты второго тура гонки пошли на мировую и отозвали из регионального избиркома все жалобы, которые были поданы в день голосования. Только новоизбранным губернатором их было направлено больше 60.

РЕКОРД ЯВКИ

В этот раз жители Хабаровского края решили не стоять в стороне и выразить свою гражданскую позицию по полной программе. Как рассказывали на некоторых избирательных участках, люди шли сплошным потоком весь день. Причины просты как дважды два - народ устал, народ хочет перемен, народ поверил, что решает он. В итоге явка во втором туре выборов губернатора Хабаровского края превысила все ранее достигнутые планки - 47,49 процента.

- Со стороны ЦИК хочу отметить, что нас всегда вдохновляет высокая активность избирателей. Когда есть возможность это видеть воочию, находясь в регионе на выборах, это вдвойне приятно, - сказала Майя Гришина, секретарь ЦИК.

ЖАЛОБ НЕТ

Весь день проведения второго тура информационное пространство кипело от количества фейковый информации. Где-то допекают наблюдателей, где-то закрыт участок, где-то нарушается тайна голосования. Сообщений было крайне много и некоторые из них предварительно подтвердились.

Самое громкое - подозрение на вброс на избирательном участке №124. Якобы член комиссии решила подсобить одному из кандидатов и опустить 36 бюллетеней с нужными галочками в урну, но не успела - ее поймали за руку. Штаб претендента на пост губернатора даже подал заявление об отмене итогов голосования на участке. Но…

- Кандидаты сказали, что жалоб нет и то, что было направлено в комиссию, отозвано. Даже там, где был якобы вброс. Сам Сергей Фургал приходил ко мне по этому вопросу. Он говорил: «Геннадий Константинович, все нормально, все хорошо, у меня там убедительная победа, более 600 голосов против 200, ничего там не было, это была попытка какой-то провокации», - сообщил Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

ОБРАБОТАНО 100 ПРОЦЕНТОВ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Итоги второго тура подведены, признаны, но пока не утверждены. Сергей Фургал набрал 69,57 процента - 325 тысяч 566 голосов. Вячеслав Шпорт серьезно отстал и вышел к концу подсчета протоколов с результатом в 27,97 процента - 130 тысяч 566 голосов.

Официально победитель будет объявлен и признан среду, 26 сентября, после утверждения региональной избирательной комиссией итогов выборов. После избранный губернатор в течение пяти дней должен будет написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы, так как этот статус несовместим со статусом главы региона.

- Затем мы обязаны его уведомить о том, что Сергей Фургал был избран, и он должен принести присягу на конституции и уставе края. С этого момента он будет считаться вступившим в должность губернатором, - объяснил Геннадий Накушнов.

ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА

С избранием губернатора в отставку уходит правительство. Это не означает, что весь состав «белого дома» одномоментно встанет и выйдет, речь идет о кабинете министров и зампредах. Сейчас к их должностям приписываются две буквы - и.о.

Команду Сергей Фургал начнет формировать после официального вступления в должность главы региона. Как сказал Геннадий Накушнов, это произойдет на следующей неделе. Точная дата будет определена дополнительно.

- Сергей Фургал сегодня в беседе сказал: «Я не намерен делать какие-то резкие кадровые движения и перестановки. Все будет планово и в рабочем режиме», - отметил председатель краевого избиркома.

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