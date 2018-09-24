Погода в октябре 2018 в Хабаровске

СЕГОДНЯ 07:18 2018-09-24T07:57:14+03:00

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Последняя неделя сентября торопливо покидает нас, оставляя бразды правления над погодой октябрю. Первый осенний месяц словно показал нам все, на что способна золотая пора: жители Хабаровского края видели - дождь, солнце, тайфун и по-летнему жаркие дни. Казалось, что сентябрь просто не может определиться. Тем не менее, он уже почти за плечами. Это значит, что теперь нужно выяснить, какую «политику» избрал октябрь. Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Хабаровска в октябре 2018 года.

- Осадков будет ниже нормы. В конце сентября к нам придет западный циклон. Он задержится в регионе до третьего октября. Дальше погода сохранит неустойчивый характер: ясные дни сменятся пасмурными. Дневные температуры в пределах +13+20 градусов, ночные от +3 до +8 градусов. Такая погода, вероятнее всего, продержится первую декаду месяца, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Во второй декаде мы ожидаем не только дожди, но и мокрый снег. Для октября в южных районах края норма до 80 миллиметров осадков, для остальных районов - до 50 миллиметров. Температуры воздуха тоже опустятся и будут ниже нормы. Насколько меньше - пока неизвестно.

По словам синоптика, дожди для октября - неизбежное явление. Расстраиваться пока рано, потому что, по предварительным данным, обильных и долгих осадков пока не прогнозируется. Точно не стоит ждать жаркого солнца, оно лишь изредка будет пробираться через облака. Для нашего региона характерно резкое похолодание во второй декаде месяца - так погода перестраивается уже к зимним процессам. Ну и, конечно, о самом главном. Формально бабьим летом можно будет считать первую неделю октября, сразу после прохождения циклона.