2018-09-25T05:29:20+03:00
Здоровье

«Ярмарка здоровья» прошла в Хабаровске

Горожане смогли бесплатно пройти различные исследования и узнать о состоянии своего здоровья
Алексей ПАВЛЮК
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«Ярмарка здоровья» прошла в Хабаровске«Ярмарка здоровья» прошла в ХабаровскеФото: Алексей ПАВЛЮК
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22 сентября в Легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина прошла акция «Ярмарка здоровья», организованная городским управлением здравоохранения.

В ней приняли участие лечебно-профилактические учреждения, кафедры медицинских образовательных учреждений города и организации, которые предоставили товары и услуги для здорового образа жизни.

«Ярмарка здоровья» прошла в Хабаровске Фото: Алексей ПАВЛЮК

«Ярмарка здоровья» прошла в ХабаровскеФото: Алексей ПАВЛЮК

- В этом году при проведении ярмарки совмещены интересы и торговых организаций, и различных медицинских учреждений, и организаций разных форм собственности. Сегодня на ярмарке более 40 организаций, - рассказала Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска. - Сегодня здесь работают организации, которые предоставили услуги по проведению электрокардиографии, ультразвукового исследования. Здесь работают центры здоровья, которые представляют профилактические технологии по выявлению группы риска заболеваний, для того, чтобы человек, имеющий угрозу развития заболеваний, но клинических симптомов не наблюдающий, мог обратиться в медицинское учреждение и пройти глубокий курс исследований.

Оказалось, что в Хабаровске наблюдается хорошая тенденция — становится все меньше и меньше людей с вредными привычками.

- Сегодня, на основе анализа показателей нашей работы, снижается количество курящих. Ежегодно мы регистрируем уменьшение на 2 -2,5%. Появляются лица, которые подвержены здоровому образу жизни. Сегодня мы видим, что большое количество хабаровской молодежи занимается физической культурой. Нужно заботиться о своем здоровье, беречь его, - добавила Татьяна Скорик.

Помимо этого, участникам акции напомнили о старте прививочной кампании. С 25 августа вакцинацией против гриппа занимаются все городские медицинские организации, помимо этого, работают и мобильные пункты.

- На данный момент выполнено 30% от плана, прививки получили 280 000 человек. Прививочная компания продлится до 1 ноября.

«Ярмарка здоровья» прошла в Хабаровске Фото: Алексей ПАВЛЮК

«Ярмарка здоровья» прошла в ХабаровскеФото: Алексей ПАВЛЮК

Огромное количество жителей посетило «Ярмарку здоровья». Очередь выстраивалась перед каждым видом исследований. Люди могли бесплатно сдать анализ на определение уровня сахара в крови, концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе, сделать флюорографию и многое другое. Наибольшей популярностью у горожан пользовалась ЭКГ, также немалые очереди выстроились из желающих проверить зрение и слух.

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