Главу Минздрава Камчатки отстранили от должности

СЕГОДНЯ 06:28 2018-09-25T06:31:27+03:00

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На Камчатке сегодня, 25 сентября по решению суда отстранили от занимаемой должности министра местного здравоохранения. Следователи подозревают Татьяну Лемешко в растрате 22 миллионов бюджетных рублей. В ее отношении уже возбуди уголовное дело этой статье.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении Лемешко с должности министра. Мы продолжаем расследовать уголовное дело, - коротко рассказали корреспонденту «КП-Хабаровск» в СУ СК России по Камчатскому краю.

Напомним, что следователи заявили о том, что заподозрили Татьяну Лемешко в преступлении в первой половине сентября. Они предполагают, что женщина вместе с одним из местных предпринимателей и его адвокат обманули государство, совершая сделку по приобретению недвижимости для нужд Камчатской городской поликлиники №3. Бизнесмен купил на улице Ларина нежилое помещение, привел его в порядок, а затем продал министерству здравоохранения. В договоре была прописана сумма в 47 миллионов рублей, хотя на самом деле стоило помещение в разы дешевле. Подельники «отмыли» 22 миллиона рублей. Финансовые «излишки», как считают в полиции, фигуранты дела поделили между собой.

По решению суда, коммерсанта арестовали на два месяца. А вот Татьяна Лемешко и адвокат будут находитьсяна свободе пока идет следствие. Министру и ее соучастникам грозит до десяти лет лишения свободы и серьезный штраф. Расследование уголовного дела продолжается.