2018-09-25T06:31:27+03:00
Происшествия

Главу Минздрава Камчатки отстранили от должности

Татьяну Лемешко подозревают в растрате 22 миллионов рублей
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Главу Минздрава Камчатки отстранили от должностиГлаву Минздрава Камчатки отстранили от должностиФото: Правительство Камчатского края
Изменить размер текста:

На Камчатке сегодня, 25 сентября по решению суда отстранили от занимаемой должности министра местного здравоохранения. Следователи подозревают Татьяну Лемешко в растрате 22 миллионов бюджетных рублей. В ее отношении уже возбуди уголовное дело этой статье.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении Лемешко с должности министра. Мы продолжаем расследовать уголовное дело, - коротко рассказали корреспонденту «КП-Хабаровск» в СУ СК России по Камчатскому краю.

Напомним, что следователи заявили о том, что заподозрили Татьяну Лемешко в преступлении в первой половине сентября. Они предполагают, что женщина вместе с одним из местных предпринимателей и его адвокат обманули государство, совершая сделку по приобретению недвижимости для нужд Камчатской городской поликлиники №3. Бизнесмен купил на улице Ларина нежилое помещение, привел его в порядок, а затем продал министерству здравоохранения. В договоре была прописана сумма в 47 миллионов рублей, хотя на самом деле стоило помещение в разы дешевле. Подельники «отмыли» 22 миллиона рублей. Финансовые «излишки», как считают в полиции, фигуранты дела поделили между собой.

По решению суда, коммерсанта арестовали на два месяца. А вот Татьяна Лемешко и адвокат будут находитьсяна свободе пока идет следствие. Министру и ее соучастникам грозит до десяти лет лишения свободы и серьезный штраф. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Следователи о деле бизнесмена, зарезавшего грабителей: грань очень тонкая, и задача - отделить преступление от правомерных действий
Предприниматель из Татарстана спасал не только свою жизнь, но и своей жены, а также друга. И он все еще может подвергнуться уголовному преследованию
Новости 24
17-летняя жительница Сахалина стала жертвой насильника
Водитель такси в Хабаровске рискует на пять лет угодить в тюрьму
В Хабаровске обнаружили очень редкий курчавый гриб
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч