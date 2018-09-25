2018-09-25T07:09:27+03:00
Общество

Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов готовится досрочно сложить свои полномочия

Сейчас глава муниципалитета написал заявление об увольнении и ушел в отпуск на две недели [видео]
Борис КОКУРИН
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Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов готовится досрочно сложить свои полномочияМэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов готовится досрочно сложить свои полномочияФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Кто станет градоначальником города Юности должно решиться уже в середине октября, предположительно 17 числа городская дума Комсомольска-на-Амуре соберется на заседание, где будет рассмотрено заявление о досрочном сложении с себя полномочий нынешнего мэра Андрея Климова.

Еще 22 сентября в субботу Андрей Климов записал видеобращение, где сообщил жителям города о решении оставить пост мэра.

Обращение Андрея Климова перед вторым туром выборов губернатора Хабаровского края.

- На мое решение повлияли результаты первого тура голосования, - говорит Андрей Климов. - Я принял очень непростое для себя решение. При этом я остаюсь в команде нашего губернатора, считаю, что главное для нас - это развитие Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края в целом, это улучшение жизни наших жителей. И для меня это не пустые слова, я всегда работал и буду работать на благо нашего города.

В понедельник 24 сентября градоначальник отнес свое прошение об отставке в городскую думу Комсомольска, а заодно написал заявление на краткосрочный отпуск на две недели. На время «отдыха» градоначальника обязанности главы администрации города будет исполнять первый зам Климова - Алексей Разин.

- До решения городской думы - принять заявление о сложении полномочий или оставить на его на посту, Андрей Климов, по-прежнему, остается главой Комсомольска-на-Амуре, - прокомментировал пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. - При этом Андрей Климов совмещал две должности - главы города и главы администрации Комсомольска-на-Амуре. Его отпуск продлится до 16 октября, 17 октября, предположительно, состоится заседание думы. Если его заявление об отставке примут, то городская дума должна определить дату - с какого числа глава города досрочно прекратил свои полномочия, затем депутаты из своего состава выберут исполняющего обязанности главы города и назначат дату новых выборов. В это же время исполнять обязанности главы администрации города будет первый зам Климова.

Согласно уставу Комсомольска-на-Амуре глава города - человек, который исполняет представительские функции, а глава администрации - человек, который отвечает за повседневную хозяйственную работу в Комсомольске-на-Амуре. Так что фактически с 17 октября городом президентского внимания будут руководить два чиновника.

Напомним, что мэром Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов стал 14 сентября 2014 года, срок его полномочий истекал только в 2019 году. Предложение оставить пост градоначальника ему сделал Вячеслав Шпорт, тогда еще возглавлявший правительство Хабаровского края.

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