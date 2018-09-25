2018-09-25T12:11:58+03:00
Происшествия

Бьет кочергой и обливает супом - значит любит: Жительницу Хабаровского края осудят за жестокое обращение к дочери

11-летний ребенок сперва простоял на улице в лютый холод мокрым, а затем за просьбу налить супа получил железякой по рукам
Элина ОГАНЕСЯН
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Бьет кочергой и обливает супом - значит любит: Жительницу Хабаровского края осудят за жестокое обращение к дочериБьет кочергой и обливает супом - значит любит: Жительницу Хабаровского края осудят за жестокое обращение к дочериФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Безусловно, воспитание ребенка - личное дело каждого, но наверняка всему должен быть свой предел. Героиней нашей истории стала 39-летняя жительница Комсомольского района, которая ярко продемонстрировала суровый подход к своей 11-летней дочери.

В один из дней ноября прошлого года женщина распивала горячительные вместе со своим сожителем на кухне. Под градусом возлюбленные решили выяснить отношения. В разгар конфликта на кухню пришла девочка. Своим присутствием она разозлила маму, притом сильно. Женщина, с не присущей родительнице жестокостью, вывела ребенка на улицу в лютый холод, облила ее с ног до головы водой и оставила мерзнуть. Послушные ребенок еще некоторое время смиренно ждал, видимо, пока кто-нибудь вернется за ней и позволит зайти в квартиру, но нет. Сама зашла. Увидела, как мама и «отчим» обедают, попросила и ей налить супа. Тут началось настоящее шоу с участием тарелки, супа, лица школьницы и кочерги.

- Обвиняемая выплеснула остатки супа в лицо ребенку, а затем нанесла несколько ударов кочергой по рукам и спине девочки, - говорят в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

После того, как о комсомольском воспитании стало известно в правоохранительных органах, в отношении матери возбудили уголовно дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением». В ходе расследование полицейские выяснили, что женщина в принципе не отличалась особым материнским инстинктом. 11-летняя девочка с начала учебного года много раз пропускала уроки, одежды у нее толком не было, также как и школьных принадлежностей и кровати.

Накануне прокурор Комсомольского района направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Сейчас представитель Фемиды решает вопрос о лишении обвиняемой родительских прав. Вероятно, что ребенок вскоре будет жить у старшей сестры. Самой нерадивой матери теперь грозит срок вплоть до трех лет лишения свободы.

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