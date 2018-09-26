Два года условно дали 150-килограммовой бухгалтерше, которая притворилась беременной

СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-26T10:33:18+03:00

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На Камчатке суд поставил точку в истории женщины, которая умудрилась обмануть гинеколога, притвориться беременной и получить более 250 тысяч рублей декретных.

Курьезный случай произошел в прошлом году в небольшом камчатском поселке Ключи с населением чуть больше 4,5 тысяч человек. Местная жительница Елена (имя героини изменено - ред.) - обладательница весьма пышных форм, женщина весит более 150 килограммов - пришла на прием к гинекологу, сообщив, что у нее задержка и, скорее всего, она беременна.

Первый прием у врача прошел, мягко говоря, поверхностно - ощупали, выписали направление на УЗИ и отправили домой. Как в сельской больнице без всяких анализов и подтверждений родилась справка, утверждающая, что сельчанка беременна, так и остается загадкой. Следователи не задавались целью разобраться в этой ситуации. Бухгалтерша забрала ее вскоре после первого приема и пропала из поля зрения врачей, так и не явившись на первое УЗИ. Затем она отнесла документ на работу - в местную школу - и получила 253 тысячи декретных.

Возможно, не окажись врачи столь бдительными, история так и осталась бы тайной. Но в больнице Елена проходила как "беременная", а раз беременна, должна родить. Но ни на один прием после самого первого бухгалтерша так и не явилась, поэтому акушер-гинеколог сама пошла к ней домой. Звать на роды.

Елена дверь не открыла, тогда врач обратилась в полицию и прокуратуту, после чего и выяснилось, что никакой беременности не было и в помине. В поселке живет всего 4,5 тысячи человек, так что соседи весьма осведомлены о личной жизни друг друга. Местные жители полагают, что камчадалка специально притворилась беременной, но не ради денег, а просто чтобы люди перестали смеяться над ее полнотой и подумали, что у нее есть мужчина. Правдивости ли ради или так сильно вжившись в роль будущей мамы, Елена на работе рассказывала коллегам про шевеление плода, плохое самочувствие и другие прелести «беременной» жизни.

- Лена вообще очень общительная и веселая, - рассказывают о коллеге в местной школе. - Сомнений в ее беременности вообще не было. Она так радовалась этому, а про отца ребенка ничего не говорила. Да и мы особо не спрашивали. У нее уже есть дочка, она в нашей школе кстати учится. Поначалу дети может и смеялись над ней, а потом все поутихло.

Вместо одобрения общества Елена заработала судимость по статье «Мошенничество». Со школы ей пришлось уйти, а о работе по специальности пришлось забыть.

- У Лены в жизни с тех пор ничего не изменилось. Истории этой уже второй год пошел, а она в плане веса не изменилась, разве, что на работу новую устроилась, но неофициально. Да, поначалу все шушукались за ее спиной, а иногда и прямо в лицо смеялись. Но со временем все как-то само забылось. Посмеялись и хватит, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Анастасия, местная жительница.

В итоге за свой обман Елена отделалась лишь условным сроком. По решению суда ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. А вот про возвращение денег не сказали ни слова.

- Из-за того, что у женщины не было до этого судимостей, на иждивении находится несовершеннолетняя дочка, а она нигде не работает, состоит на учете в центре занятности, ей на суде и не сказали ничего про возмещение ущерба, - сообщила Лариса Шунина, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ. -Теперь школа должна решить - прощать бывшему бухгалтеру долг или нет.

А там пускать ситуацию на самотек не собираются. Тем, что женщине не назначили выплаты они возмущены и намерены снова обратиться в суд с требованием все же назначить возмещение ущерба. Ведь работники школы знают, что Елена совсем не безработная — продолжают с ней общаться — трудится диспетчером в такси и денег на «хлеб с маслом» ей хватает.