В Биробиджане полицейский с супругой ограбили продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 09:11 2018-09-26T10:33:18+03:00

Вместе с женой служитель закона тайно вынес из торгового зала водку, мороженное, орехи, сыр и рыбные консервы, попались они на втором заходе

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Покушение на «тайное хищение имущества», совершенное сотрудником полиции и отягченное предварительным сговором с женой произошло в мае этого года. Как выяснилось потом, на следствии, вечером чинная супружеская пара зашла в биробиджанский торговый центр «Гигант», остановилась у полок с гастрономической продукцией и оглядываясь по сторонам, в попытках избежать попадания в поле зрения камер видеонаблюдения, стала набивать дамскую сумочку едой. Взяли: бутылку водки, мороженое, орехи, сыр и рыбные консервы. Всего на 1062 рубля. Закончив «семейное дело» довольная парочка направилась к выходу и взявшись за руки как ни в чем не бывало покинула супермаркет не вызвав подозрения у охраны.

Спустя два дня супруги-рецидивисты вновь нанесли визит в магазин, для того чтобы опять тайно пополнить оскудевшие продуктовые запасы, но довести свое «черное» дело до конца не смогли. Их с поличным взяли местные секьюрити. На этот раз ущерб магазину составил 937 рублей. Пока супруги препирались с сотрудниками местного ЧОПа приехал наряд, а уже на следующее утро полицейский стал бывшим и вместе с супругой попал под следствие.

Оно, кстати, длилось не долго и уголовные дела возбужденные по пункту «а» части 2 статьи 158, части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ ушли в суд.

- Биробиджанским районным судом с участием исполняющего обязанности прокурора города Антона Николенко рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции и его супруги. Они были признаны виновными в совершении кражи — тайного хищение чужого имущества по предварительному сговору и покушении на кражу, - сообщили в городской прокуратуре. - На стадии предварительного расследования и в судебном заседании подсудимые вину признали полностью, в содеянном раскаялись.

Вынося приговор, судья учел, что у продуктовых клептоманов из Биробиджана на иждивении находятся малолетние дети, что совершенные ими преступления относятся к категории средней тяжести, и что виновные возместили весь нанесенный ущерб торговым точкам.

В итоге бывший полицейский получил наказание в виде 400 часов обязательных работ, а его жена должна будет выплатить штраф — 40 тысяч рублей. У супругов есть 15 дней для того, чтобы обжаловать приговор.

Кстати, внятно объяснить следователям и судье зачем им понадобилось красть продукты из супермаркета, семья так и не смогла.