2018-09-26T11:18:17+03:00
Общество

Кассир из Хабаровска случайно выдала клиенту банка валюты на 400 тысяч рублей вместо сорока

Служба безопасности нашла внезапно разбогатевшего клиента и убедила вернуть деньги
Борис КОКУРИН
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Кассир из Хабаровска случайно выдала клиенту банка валюты на 400 тысяч рублей вместо сорока. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения банка.Кассир из Хабаровска случайно выдала клиенту банка валюты на 400 тысяч рублей вместо сорока. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения банка.
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Казус произошел во время обмена рублей на юани в одном из хабаровских банков 21 сентября. Немолодая женщина хотела купить 4 тысячи китайских юаней, отдала кассиру 39 тысяч рублей, а взамен получила валюты на сумму в десять раз большую. Спокойно сложив деньги в сумочку, дама покинула банк. Недостачи хватились быстро, но найти внезапно разбогатевшую клиентку сразу не удалось. В банке даже не осталось ее паспортных данных - по инструкции Центробанка при операциях до 40 тысяч рублей идентификация клиента не требуется.

Самое печальное в этой истории, что кассирша - мать двоих детей - работала в банке всего пятый день, из-за невнимательности ей пришлось бы выплачивать финансово-кредитной организации почти 360 тысяч рублей из своего кармана.

Спасло женщину то, что при всех валютных операциях в банке ведется видеозапись, причем в хорошем качестве. На записи можно рассмотреть кто и сколько денег берет. Служба безопасности учреждения поступила нетривиально - опубликовала видео с просьбой прийти и вернуть «лишнее». Сюжет на местном телевидении вышел только вчера, а уже сегодня в банк позвонила хабаровчанка и заявила, что узнала счастливую обладательницу богатства.

- Женщину на видеозаписи узнала ее начальница, - рассказали в службе безопасности банка. - Руководитель позвонила сразу же, как только опознала свою сотрудницу. Правда сначала попыталась связаться с ней, но та заявила, что ничего не знает и никаких лишних денег у нее нет. Нам пришлось перезвонить ей самим и предложить встретиться. Тут она все вспомнила. Вы знаете, говорит, действительно была, но что получила больше даже не подозревала. Положила пачку юаней в сумку, не пересчитывая, и даже не знала сколько там. Странная, конечно, ситуация, но мы не заинтересованы были кого-то наказывать, главное было вернуть деньги. Сегодня в девять утра, к открытию, женщина принесла всю недостающую сумму.

Кассирша-новобранец, по-прежнему, останется работать в банке, но теперь, надеются ее коллеги, все будет пересчитывать несколько раз, чтобы не допустить подобной ошибки.

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