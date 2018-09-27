2018-09-27T05:03:11+03:00
Общество

Более двухсот дольщиков бывшего Дальспецстоя получат ключи от квартир в этом году

Минобороны выплатит часть долга ГВСУ-6. Деньги пойдут, в том числе, на достройку домов
Александра ШОПЕНКО
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Минобороны отдаст часть долга экс-ДальспецстроюМинобороны отдаст часть долга экс-ДальспецстроюФото: Александра ШОПЕНКО
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Около 220 дольщиков преемницы Дальспецстроя - ГВСУ-6 - в этом году получат долгожданные ключи от квартир. К концу октября планируется сдать два дома, которые достроят, в том числе, за счет денег, которые выплатит Минобороны за выполненные работы предприятия.

В этом году намерены сдать дом № 35 по Павла Морозова (строился без денег дольщиков) и № 26 по Выставочной улице (готовность 98 процентов). В последнем завершены работы по монтажу лифтов, проводится их пуско-наладка. Кроме этого в помещениях общего пользования положен керамогранит, ведется монтаж фасада с двух сторон. В квартирах остались мелкие работы. Все мероприятия выполняются по требованию прокуратуры ВВО.

Минобороны отдаст часть долга экс-Дальспецстрою Фото: Александра ШОПЕНКО

Минобороны отдаст часть долга экс-ДальспецстроюФото: Александра ШОПЕНКО

- Средства изыскали за счет продаж квартир в доме № 35 и иного имущества. На днях мы получаем исполнительный лист Минобороны на 109 миллионов, деньги также будут направлены на дострой домов № 26 и № 29 по Павла Морозова. Последний планируется сдать в первом квартале следующего года, - рассказал Андрей Назаров, первый заместитель руководителя ГВСУ-6.

Дольщикам предлагали перейти из домов с низкой степенью готовности в высотки с более высокой. В дом № 35 на данный момент готовы переехать 20 человек, их заявления, подчеркнул Назаров, будут удовлетворены.

Однако проблемы все же возникли. Предприятие не получило справки о технологическом присоединении к электросетям из-за долгов. Общая задолженность – 17 миллионов, десять из них обещано заплатить в этом году, чтобы вовремя ввести дома в строй. Остальное погасят до середины 2019 года.

Также предприятие запланировало на 29 сентября торги, на которые будет выставлено имущество ГВСУ-6. С молотка уйдут коттеджи, квартиры, машиноместа во Владивостоке и свободные от арестов непроданные квартиры в Хабаровске. Планируется выручить 1,4 миллиарда рублей. Деньги пойдут, в том числе, и на погашение долгов по зарплате.

- Только за прошлую неделю работникам предприятия было выплачено 20 миллионов рублей. Фактически долги гасятся еженедельно. Проблема есть, но она будет решаться по мере реализации имущества, - отметил генерал-лейтенант юстиции Александр Рушкин, прокурор Восточного военного округа.

Сами же дольщики смотрят на все с осторожностью и заранее предпочитают не радоваться.

- Мы переселились в дом №26 всего год назад с дома №23 по улице Павла Морозова, который вообще не строится. Двоякое ощущение, сроки сдачи уже много раз переносились, поэтому надежда есть, но ее очень мало, - поделилась дольщица Екатерина.

Минобороны отдаст часть долга экс-Дальспецстрою Фото: Александра ШОПЕНКО

Минобороны отдаст часть долга экс-ДальспецстроюФото: Александра ШОПЕНКО

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