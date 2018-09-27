2018-09-27T05:03:11+03:00
Общество

Два дома и парковку Дальспецстроя в Хабаровске достроит инвестор взамен на землю

На завершение возведения высоток нужно порядка полумиллиарда рублей
Александра ШОПЕНКО
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Два дома и парковку Дальспецстроя в Хабаровске достроит инвестор взамен на землюДва дома и парковку Дальспецстроя в Хабаровске достроит инвестор взамен на землюФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Комплекс из двух домов и подземной парковки по улице Льва Толстого, который начал возводить Дальспецстрой, готов достроить инвестор. Взамен он попросил участок, который принадлежит Минобороны. Министерство готово передать его в собственность хабаровской администрации.

Инвестор попросил участок в три гектара в районе микрорайона ДОС - напротив торгового центра «Юбилейный». Кадастровая стоимость – свыше 50 миллионов рублей.

Пока вопрос находится в проработке, предприятие намерено достроить дома по Льва Толстого силами подрядчика, которого выберут на конкурсе.

- Дома сможем достроить за счет средств, которые выручим, в том числе, от продажи имущества, либо от продажи квартир в домах высокой степени готовности, - сказал Андрей Назаров, первый заместитель руководителя ГВСУ-6.

Напомним, что предприятие запланировало на 29 сентября торги, на которые будет выставлено имущество ГВСУ-6. С молотка уйдут коттеджи, квартиры, машиноместа во Владивостоке и свободные от арестов непроданные квартиры в Хабаровске. Планируется выручить 1,4 миллиарда рублей.

В домах квартиры купили около 30 дольщиков, им будут предлагать переселение в дома с высокой степенью готовности на более льготных условиях. Но есть опасение, что люди не согласятся. Проблему планируется, как сказал Назаров, закрыть в следующем году.

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