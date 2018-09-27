Хабаровские таможенники перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Россию из ЕС

СЕГОДНЯ 04:29 2018-09-27T05:03:11+03:00

Запрещенные вещества хабаровчанин покупал за криптовалюту и получал в письмах по почте

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Четыре конверта с наркотиками из Германии и Нидерландов получил житель краевой столицы по почте. «Экстази» и ЛСД хабаровчанин заказывал через интернет, расплачивался биткоинами, а затем продавал через свой онлайн-магазин по всей стране.

Фото: Хабаровская таможня

Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, сотрудники ведомства заранее взяли дилера в разработку. Еще до такого, как житель краевой столицы узнал о прибытии наркотиков, вещества были отправлены на экспертизу. Мужчину взяли с товаром на выходе их почтового отделения.

Фото: Хабаровская таможня

Добычей оперативников стали 30 граммов «экстази» в кристаллах и 138 граммов - в таблетках, 50 «марок» ЛСД (отрезки бумаги, пропитанные наркотиком), а также магниты для закладок запрещенных веществ.

Фото: Хабаровская таможня

Уголовное дело возбуждено по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов…». Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

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