Хабаровские таможенники перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Россию из ЕС
Четыре конверта с наркотиками из Германии и Нидерландов получил житель краевой столицы по почте. «Экстази» и ЛСД хабаровчанин заказывал через интернет, расплачивался биткоинами, а затем продавал через свой онлайн-магазин по всей стране.
Фото: Хабаровская таможня
Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, сотрудники ведомства заранее взяли дилера в разработку. Еще до такого, как житель краевой столицы узнал о прибытии наркотиков, вещества были отправлены на экспертизу. Мужчину взяли с товаром на выходе их почтового отделения.
Фото: Хабаровская таможня
Добычей оперативников стали 30 граммов «экстази» в кристаллах и 138 граммов - в таблетках, 50 «марок» ЛСД (отрезки бумаги, пропитанные наркотиком), а также магниты для закладок запрещенных веществ.
Фото: Хабаровская таможня
Уголовное дело возбуждено по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов…». Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы
.