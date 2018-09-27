2018-09-27T05:05:28+03:00
Общество

Стоимость проезда в некоторых автобусах Комсомольска-на-Амуре может вырасти до 30 рублей

Борис КОКУРИН
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Стоимость проезда в некоторых автобусах Комсомольска-на-Амуре может вырасти до 30 рублейСтоимость проезда в некоторых автобусах Комсомольска-на-Амуре может вырасти до 30 рублейФото: Борис КОКУРИН
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В некоторых автобусах на трех маршрутах Комсомольска-на-Амуре появились объявления, предупреждающие пассажиров, что на маршрутах №18 и №33 с первого октября стоимость проезда вырастет до 30 рублей, на маршруте №37 на столько же, но с 1 ноября.

Удорожание перевозчики объясняют увеличившейся стоимостью дизельного топлива, которым заправляются их машины. Сейчас билет во всех автобусах Комсомольска стоит на два рубля меньше и такая новость не сильно обрадовала жителей города.

- Это частная инициатива перевозчиков, с администрацией города они ее не согласовывали, - прокомментировал ситуацию Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации города Комсомольска-на-Амуре. - О том, что они хотят увеличить цену за проезд мы узнали также из обращения граждан, и сейчас наше управление транспорта пытается связаться с предпринимателями, обслуживающими эти маршруты и прояснить ситуацию. Стоимость топлива на заправках компании, с которой у перевозчиков заключен договор действительно повысилась на 4 рубля. Перевозчики работают по нерегулируемым маршрутам, и в этом случае они имеют право самостоятельно устанавливать тариф.

К тому же, по словам городских чиновников, на этих маршрутах работает не один предприниматель, а несколько. Его коллеги ни о каком повышении не заявляли, а следовательно жадный владелец может оказаться не в очень выгодном положении, когда его автобусы будут просто пропускать, предпочитая транспорт конкурентов.

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