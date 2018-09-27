СЕГОДНЯ 05:05 2018-09-27T05:33:04+03:00

Молодой человек стоял на самой верхушке поздней ночью, слушал в наушниках музыку, любовался видами и отказывался спускаться на землю [фото]

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СЛУШАЛ МУЗЫКУ И ЗВАЛ НАТАШУ

Забавная история приключилась в Магадане. Поздней ночью жители центрального района города, которые прогуливались по улицам, услышали крики. Они доносились с Комсомольской площади. На ней расположена телевышка высотой порядка 50 метров, а на самом пике стоял парень, еще и раскачивался. Очертания его увидеть было невозможно, зато слышно было четко: «Магадан, танцуй!»

«Магадан, танцуй»: Парень, рискуя жизнью, забрался на телевышку в центре города и выкрикивал лозунгиФото: ДВРПСО МЧС России

Телевышка находится в центре кольцевой, а вокруг объекта оживленное движение машин. Встревоженные прохожие, опасаясь трагедии, позвонили спасателям.

- Вызов поступил 25 числа поздней ночью. Звонили очевидцы, которые рассказали, что в центре города на телевышку забрался молодой человек и выкрикивал «Магадан, танцуй» и звал какую-то Наташу, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Алексей Коваль, начальник поисково-спасательного подразделения №1 в Магадане. - Случаи бывали разные, но для нашего города кричащий парень в центре на телвышке - нонсенс. На моей памяти такое впервые. Находимся мы недалеко от места, поэтому смогли в кратчайшие сроки добраться. Когда мы прибыли на место, самого парня не увидели, темно было. Он был на самом пике этой антенны. Забрался на нее, по всей видимости, по лестнице. Нам показалось, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения и поэтому отказывался спускаться на землю. Внешне он похож был на представителя малочисленных коренных народов Севера.

«Магадан, танцуй»: Парень, рискуя жизнью, забрался на телевышку в центре города и выкрикивал лозунгиФото: ДВРПСО МЧС России

По словам очевидцев, вышка огорожена, да и подняться на вершину сможет не каждый, но у этого молодого человека, по всей видимости, была какая-то подготовка. Спускаться на землю парень не планировал. Говорил, что спасатели и вовсе мешают ему наслаждаться видами и слушать музыку. Но сотрудники чрезвычайного ведомства не сдавались.

ОПЕРАЦИЯ «СПАСТИ АЛЬПИНИСТА»

Спасатели при помощи специализированной техники взобрались на телевышку и продолжили уговаривать любителя острых ощущений спуститься вниз, чтобы не довести ситуацию до трагедии. Однако все методы не срабатывали. Он то спускался, то снова взбирался наверх. Прошел час. Результатов никаких. Повезло, что один из сотрудников был не в форме и прикинулся работником, обслуживающим эту антенну.

«Магадан, танцуй»: Парень, рискуя жизнью, забрался на телевышку в центре города и выкрикивал лозунгиФото: ДВРПСО МЧС России

- В перерывах между разговорами с нами, он надевал наушники и слушал музыку. За два часа мне удалось завоевать его доверие. Узнали только то, что его зовут Александр, ему 22 года и у него есть судимость за кражу. Поэтому он признался, что ненавидит людей в форме. Путем манипуляций, мне пришлось вывести его на конфликт, чтобы он все-таки спустился, - говорит Алексей. - Сказал ему, что я обслуживаю эту телевышку, и если он что-нибудь сломает, ему не поздоровится. Парень спустился, только после того, как мы пообещали спрятать его от сотрудников полиции в машине скорой помощи.

«Магадан, танцуй»: Парень, рискуя жизнью, забрался на телевышку в центре города и выкрикивал лозунгиФото: ДВРПСО МЧС России

Уже на земле житель областного центра сказал, что экстремальная прогулка на вершину телеантенны была лишь способом уединиться, насладиться ночным Магаданом и послушать любимую музыку. К счастью, молодой человек остался живым и невредимым, он добровольно уехал на карете скорой помощи в ближайшую больницу.