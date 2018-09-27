В Хабаровске тату-мастера будут судить за изнасилование клиентки

СЕГОДНЯ 08:39 2018-09-27T10:09:55+03:00

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31-летняя жительница Магадана в июне этого года приехала в Хабаровск на курсы маникюра. Еще дома она познакомилась в интернете с мастером из дальневосточной столицы и решила сделать себе татуировку. Женщина подготовилась заранее и знала, какой рисунок нужно изобразить на ее теле - портрет или картинку девушки на плече. За такую работу мастер запросил 10 тысяч рублей. Сумма не напугала приезжую, и 8 числа она отправилась в квартиру к мужчине в Железнодорожный район. Отсутствие салона ее тоже не смутило.

Уже в комнате мастер и клиент заговорились, во время сеансов даже пиво выпивали. Дома была еще и бывшая возлюбленная мастера. Она присоединилась к застолью, но позже ушла в другую комнату. После этого художник осмелился сделать клиентке непристойное предложение. Магаданка к такому была не готова - пришла исключительно за тату, поэтому отказала «ухажеру». Хабаровчанина отказ не остановил, он набросился на женщину и изнасиловал ее.

- После совершения преступления злоумышленник лег спать, а потерпевшая сбежала из квартиры. Она обратилась в правоохранительные органы, злоумышленник был оперативно задержан, - говорит Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - Первоначально он дал признательные показания, но затем отказался от своих слов, уверял, что насилия не совершал, якобы, интимная связь произошла по обоюдному согласию.

В итоге в отношении 39-летнего тату-мастера возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». К слову, он и раньше привлекался к ответственности за аналогичные преступления, причем дважды. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.