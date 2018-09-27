Нового губернатора Сахалина выберут в следующем году

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-27T09:56:12+03:00

До этого времени исполнять обязанности главы региона будет Вера Щербина

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Сахалинская область осталась без губернатора – экс-руководитель региона Олег Кожемяко назначен временно исполняющим обязанности руководителя Приморья вместо Андрея Тарасенко. Последнего от должности своим указом освободил президент Владимир Путин.

Досрочные выборы губернатора Сахалинской области пройдут, согласно закону, во второе воскресенье сентября, которое выпадает на 8 число 2019 года. Дата голосования утверждается областной думой за 80-100 дней. Примерно в этот же период начнется и выдвижение кандидатов.

Сейчас временно исполняющей обязанности главы Сахалина назначена Вера Щербина, которая с 2016 года занимала пост председателя областного правительства. Кстати, политикой женщина занимается уже давно. Ее путь в качестве чиновника начинался в 90-х годах прошлого века в Приморье. После Щербина успела поработать вице-губернатором в администрации Корякского автономного округа, в составе Камчатского края (кстати, тогда главой региона был Олег Кожемяко), министром финансов в Амурской области и зампредом в правительстве Сахалина.

Кроме этого, в следующем году на Сахалине пройдут выборы депутатов городской думы областной столицы, Невельского и Ногликского городских собраний.