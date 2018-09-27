2018-09-27T10:09:55+03:00
Общество

Руководители «Балтики» заняли высокие позиции в рейтинге лучших менеджеров России

Ассоциация менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» опубликовали девятнадцатый ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»
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Руководители «Балтики» заняли высокие позиции в рейтинге лучших менеджеров РоссииРуководители «Балтики» заняли высокие позиции в рейтинге лучших менеджеров России
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9 топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» получили отличные оценки профессионального сообщества и высокие места в итоговых таблицах рейтинга сектора «Сервис и производство потребительских товаров». Каждый из руководителей компании вносит весомый вклад в укрепление лидерства «Балтики» на российском рынке пива и в развитие бизнеса.

Ольга Гольчикова, вице-президент по финансам

Ольга Гольчикова, вице-президент по финансам

Ольга Гольчикова, вице-президент по финансам, по праву заняла 1 строчку рейтинга среди директоров по финансам за эффективное управление рабочим капиталом и операционными расходами: компания является одной из самых высокомаржинальных в отрасли.

Герман Эпштейн, вице-президент по информационным технологиям региона Восточная Европа

Герман Эпштейн, вице-президент по информационным технологиям региона Восточная Европа

Вице-президент по информационным технологиям Герман Эпштейн получил высокую оценку профессионального сообщества – 1 место среди директоров по ИТ – за внедрение и усовершенствование диджитал-инструментов, которые помогают повышать эффективность работы компании, а также цепочки поставок и уровень клиентского сервиса.

Ольга Белкина, вице-президент по продажам

Ольга Белкина, вице-президент по продажам

Безусловное лидерство в ключевых объемообразующих каналах продаж – современной и традиционной торговли, а также уверенное первенство в растущем сегменте разливного пива навынос позволили Ольге Белкиной, вице-президенту по продажам занять 2 место среди коммерческих директоров.

Антон Рогачевский, вице-президент по правовым вопросам региона Восточная Европа

Антон Рогачевский, вице-президент по правовым вопросам региона Восточная Европа

Не осталась без внимания и эффективная работа по управлению рисками правового характера и совершенствованию системы комплаенса, которую постоянно ведет команда Антона Рогачевского, вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. Он получил 4 позицию в своем функциональном направлении.

Андрей Назаров, вице-президент по операционной логистике, планированию и клиентскому сервису региона Восточная Европа

Андрей Назаров, вице-президент по операционной логистике, планированию и клиентскому сервису региона Восточная Европа

На 5 позиции в рейтинге директоров по логистике и цепям поставок появился Андрей Назаров, вице-президент по логистике, планированию и клиентскому сервису региона Восточная Европа, под руководством которого была осуществлена перестройка пути на рынок и запуск более 40 складов логистических партнёров, внедрено мобильное приложение для собственных и наемных водителей с целью улучшения клиентского сервиса и ускорения реакции на проблемы, а также переведена на мобильное приложение работа в WMS (система управления складом) и все сотрудники складской службы, что увеличило производительность склада более, чем на 15%.

Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу

Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу

Успешное управление человеческими ресурсами и развитие сотрудников под руководством Ирины Белоглазовой, вице-президента по персоналу, позволили ей занять 5 строчку в рейтинге директоров по персоналу.

Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа, попала в число самых профессиональных управленцев России в своем функциональном направлении, заняв 2 строчку.

Татьяна Антончик, старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа

Татьяна Антончик, старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа

Татьяна Антончик, старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа, также вошла в число лидеров в области корпоративных коммуникации, получив 5 место за серьезный вклад в развитие системы внешних и внутренних коммуникаций компании.

Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу Пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group: «Укрепление и развитие культуры победителей для достижения наших целей – один из приоритетов стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22» и «Балтики», которая является ее частью. Реализация этого приоритета невозможна без сильных лидеров. Топ-менеджмент «Балтики» – это команда профессионалов и экспертов, которая помогает компании укреплять свое лидерство на российском рынке пива. Мы всегда стараемся привлекать, развивать и удерживать лучших людей. И для нас действительно важно, чтобы наши руководители были лучшими в своих областях. То, что руководители «Балтики» стабильно занимают высокие позиции в рейтинге, является признанием бизнес-сообщества и дополнительным свидетельством их профессионализма».

С полной электронной версией рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» можно ознакомиться на сайте газеты «Коммерсантъ».

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