Руководители «Балтики» заняли высокие позиции в рейтинге лучших менеджеров России

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-27T10:09:55+03:00

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9 топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» получили отличные оценки профессионального сообщества и высокие места в итоговых таблицах рейтинга сектора «Сервис и производство потребительских товаров». Каждый из руководителей компании вносит весомый вклад в укрепление лидерства «Балтики» на российском рынке пива и в развитие бизнеса.

Ольга Гольчикова, вице-президент по финансам

Ольга Гольчикова, вице-президент по финансам, по праву заняла 1 строчку рейтинга среди директоров по финансам за эффективное управление рабочим капиталом и операционными расходами: компания является одной из самых высокомаржинальных в отрасли.

Герман Эпштейн, вице-президент по информационным технологиям региона Восточная Европа

Вице-президент по информационным технологиям Герман Эпштейн получил высокую оценку профессионального сообщества – 1 место среди директоров по ИТ – за внедрение и усовершенствование диджитал-инструментов, которые помогают повышать эффективность работы компании, а также цепочки поставок и уровень клиентского сервиса.

Ольга Белкина, вице-президент по продажам

Безусловное лидерство в ключевых объемообразующих каналах продаж – современной и традиционной торговли, а также уверенное первенство в растущем сегменте разливного пива навынос позволили Ольге Белкиной, вице-президенту по продажам занять 2 место среди коммерческих директоров.

Антон Рогачевский, вице-президент по правовым вопросам региона Восточная Европа

Не осталась без внимания и эффективная работа по управлению рисками правового характера и совершенствованию системы комплаенса, которую постоянно ведет команда Антона Рогачевского, вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. Он получил 4 позицию в своем функциональном направлении.

Андрей Назаров, вице-президент по операционной логистике, планированию и клиентскому сервису региона Восточная Европа

На 5 позиции в рейтинге директоров по логистике и цепям поставок появился Андрей Назаров, вице-президент по логистике, планированию и клиентскому сервису региона Восточная Европа, под руководством которого была осуществлена перестройка пути на рынок и запуск более 40 складов логистических партнёров, внедрено мобильное приложение для собственных и наемных водителей с целью улучшения клиентского сервиса и ускорения реакции на проблемы, а также переведена на мобильное приложение работа в WMS (система управления складом) и все сотрудники складской службы, что увеличило производительность склада более, чем на 15%.

Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу

Успешное управление человеческими ресурсами и развитие сотрудников под руководством Ирины Белоглазовой, вице-президента по персоналу, позволили ей занять 5 строчку в рейтинге директоров по персоналу.

Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа, попала в число самых профессиональных управленцев России в своем функциональном направлении, заняв 2 строчку.

Татьяна Антончик, старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа

Татьяна Антончик, старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа, также вошла в число лидеров в области корпоративных коммуникации, получив 5 место за серьезный вклад в развитие системы внешних и внутренних коммуникаций компании.

Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу Пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group: «Укрепление и развитие культуры победителей для достижения наших целей – один из приоритетов стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22» и «Балтики», которая является ее частью. Реализация этого приоритета невозможна без сильных лидеров. Топ-менеджмент «Балтики» – это команда профессионалов и экспертов, которая помогает компании укреплять свое лидерство на российском рынке пива. Мы всегда стараемся привлекать, развивать и удерживать лучших людей. И для нас действительно важно, чтобы наши руководители были лучшими в своих областях. То, что руководители «Балтики» стабильно занимают высокие позиции в рейтинге, является признанием бизнес-сообщества и дополнительным свидетельством их профессионализма».

С полной электронной версией рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» можно ознакомиться на сайте газеты «Коммерсантъ».