2018-09-28T05:05:02+03:00
Общество

«Альфа-банк» забота о клиентах — залог стабильности

Итоги работы за первое полугодие 2018 года подвел Хабаровский филиал «Альфа-банка»
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«Альфа-банк» забота о клиентах — залог стабильности«Альфа-банк» забота о клиентах — залог стабильности
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На протяжении почти двух десятилетий «Альфа-банк» демонстрирует уверенный рост, что особенно приятно в не простой экономической обстановке современности. Не обманул он ожиданий своих клиентов и сейчас.

- По итогам первого полугодия 2018 года наш совокупный кредитный портфель составил более 5,4 млрд рублей, - рассказал директор РЦ «Тихоокеанский» Юрий Шейко. - Из них более 3 млрд руб. - это кредитный портфель малого и среднего бизнеса. Остатки на счетах клиентов превысили сумму в 5,5 млрд рублей, из которых более 2,3 млрд — счета корпоративных клиентов.

Безусловно эти цифры наглядно свидетельствуют о доверии хабаровчан к «Альфа-банку».

Врезка: С начала 2018 года партнерами кредитной организации стало более 1000 компаний относящихся к различным сегментам бизнеса.

- Новые технологии не стоят на месте и мы, безусловно, стремимся идти в ногу со временем, - отметил Юрий Владимирович. - Перед нами стоит задача создать технологичный банк, удобный для бизнеса. Так, с 2018 года «Альфа-банком» введена скрининговая система работы в области кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет минимизировать время выдачи кредита и количество визитов в банк. В случае принятия положительного решения банк готов перевести денежные средства буквально в течение двух дней. При этом сумма может достигать 30 млн. рублей. Наши клиенты по достоинству оценили новацию и сейчас это один из самых востребованных продуктов банка.

Стабильный рост отмечается и в розничной сфере, где число активных клиентов, по итогам первой половины 2018 года составило более 53 тысяч человек, из них 11 тысяч — клиенты «зарплатного проекта». Для частных клиентов банк также предлагает ряд преференций.

- Мы предлагаем нашим клиентам льготные условия кредитования, начиная с первого дня нашего сотрудничества, - отметила Алла Солдатова, дивизионный директор по розничному бизнесу «Альфа-банка». - Удерживает лидирующие позиции кредитная карта «100 дней без процентов». Также одной из весьма привлекательных для клиентов услуг стала возможность перевода на карту «Альфа-банк» без комиссии. Очень благосклонно принята на рынке карта «Альфа-trevel», которая стала по результатам исследования Frank RG “Банковские reward-программы в России 2018» самой выгодной картой для любителей путешествий. Одним из достоинств этого продукта является его мультибрендовость, то есть возможность получать бонусы в самых различных компаниях-партнерах.

Врезка: Собственные средства физических лиц на счетах в «Альфа-банке» превысили 3,2 млрд. рублей, что на 10 % больше, чем в за аналогичный период прошлого года.

По-прежнему востребованными остаются накопительные счета и депозиты. Вместе с тем, набирают популярность и альтернативные способы инвестирования. Жители Хабаровского края все охотнее обращаются к возможностям паевых накопительных фондов — партнеров банка, индивидуальных инвестиционных счетов, и сервиса «Альфа-инвестиции».

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