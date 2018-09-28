СЕГОДНЯ 07:02 2018-09-28T07:49:41+03:00

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С детской непосредственностью об ответственной и опасной работе родителей-спасателей рассказали их сыновья и дочери в новой песне «Круче всех!». Инициативные ребята даже сняли видеоклип, где предстали в костюмах под форму МЧС, спасали зайцев и тушили условно загоревшийся половик.

- Раз в год мы дарим родителям-спасателям такой творческий подарок. Почему-то сезон у нас выпадает на золотую осень, наверно, потому что она вдохновляет, и идеи рождаются в этот период, – рассказывает автор идеи Анастасия Шишина, сотрудник информационного подразделения Амурского спасательного центра МЧС России.

Юные сотрудники МЧС в динамичном четырехминутном видеоряде успели найти и пригрозить пальчиком автолюбительнице, которая загородила пожарный проезд, спасти кроликов из плена и оказать первую помощь девочке, попавшей в ДТП. Малышка на трехколесном велосипеде наехала на камень и упала, подоспевшие спасатели обработали условную рану и замотали бинтом. На всякий случай перевязали и голову – вдруг сотрясение.

В конце ролика нам предстает совсем еще крошечный, но уже довольно мужественно выглядящий в форме сотрудника чрезвычайного ведомства Владимир. Парню всего полгода, но он уже, по словам мамы Анастасии Шишиной, проявляет интерес к работе папы. Впрочем, как и его старший брат Александр, который тоже стал участником съемок.

Дети хабаровских спасателей записали песню и клип о героической работе родителей.Видео: Амурский спасательный центр МЧС России

Видео: Амурский спасательный центр МЧС России

- С самым маленьким не было проблем, он очень веселый мужчина по натуре. Саша и Вова очень любят папу и все, что связано с ним. Саньке нравятся спасательные машины, у нас полквартиры в них. Безумно просится на работу, папу за ногу хватает и кричит: «Папа, возьми меня на работу!». Папа смеется и говорит: «Вот бы мои сотрудники так желали на работу идти утром, как сын», - делится Анастасия.

Успели творчество детей оценить и родители. Эмоции исключительно положительные. Вскоре ребятишки порадуют пап еще одним творческим номером – песней. Возможно, трек будет записан ко Дню спасателя.