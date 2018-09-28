2018-09-28T11:47:27+03:00
Происшествия

В Магадане осудили экс-капитана полиции, который торговал изъятой у браконьеров красной икрой

Ущерб оценивается в три миллиона рублей
Элина ОГАНЕСЯН
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В Магадане осудили экс-капитана полиции, который торговал изъятой у браконьеров красной икройВ Магадане осудили экс-капитана полиции, который торговал изъятой у браконьеров красной икройФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ БИЗНЕС

Накануне в Магадане осудили 45-летнего бывшего капитана полиции. Экс-сотрудник отдела по борьбе с браконьерством решил разбогатеть довольно необычным способом. Разумеется, в силу должности он прекрасно знал, куда его коллеги отвозят браконьерскую икру и мог спокойно туда попасть. И заключил "выгодное" соглашение с местным бизнесменом.

- Согласно отведенной ему роли, предприниматель должен был подготовить для осужденного испорченную лососевую икру и ее имитацию в объемах и таре идентичных ранее изъятым, а затем реализовать похищенную икру, - говорит Алексей Макаров, руководитель пресс-службы СУ СК России по Магаданской области. - Речь о 1,5 тонны икры, хотя в коммерческой организации, где хранилась вся продукция находились 2,5 тонны. Бывший сотрудник ведомства знал, что продукция в скором времени будет утилизирована, поэтому не побоялся пойти на преступление. Даже знал, что пока уголовные дела в отношении нарушителей рассматриваются, никто не уничтожит тонны деликатеса.

Дальше все просто: в камере, куда поступает незаконная продукция, изъятая у браконьеров, оказалась качественная подделка вместо икры и просроченный деликатес. В это время на прилавки в магазины области поступили упаковки с икрой из камеры хранения полицейских, разумеется ни о каких сертификатах качества здесь говорить не приходится. Разбогатели, конечно, оба, но не надолго. Вскоре о плане экс-правоохранителя и предпринимателя узнали следователи и возбудили уголовное дело. По грубым подсчетам, ущерб от их деятельности можно оценить в три миллиона рублей.

ВРЕМЯ СУДА

Как отмечают в областном следственном комитете, предприниматель сразу раскололся и решил сотрудничать со следствием. Его дело за такую сговорчивость рассмотрели в особом порядке. А вот с бывшим полицейским суд разобрался только сейчас. Ему дали четыре года в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили на три года занимать должности, имеющие отношение к власти и государственным органам. Не обошлось и без штрафа - 100 тысяч рублей.

- В зале суда осужденный вел себя довольно спокойно. Вины своей не признал до сих пор, но приговор выслушал с присущей правоохранителю сдержанностью, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Наталья Минеева, гособвинитель по делу.

Пока приговор в законную силу не вступил, поэтому у осужденного еще есть возможность его оспорить.

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