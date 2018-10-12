Что будет, если столица Дальнего Востока «переедет» из Хабаровска?

СЕГОДНЯ 04:16 2018-10-12T05:40:39+03:00

Корреспондент «КП-Хабаровск» попыталась разобраться, что дает статус дальневосточного центра, и чего может лишиться Хабаровск, если столицу Дальнего Востока перенесут в Приморье

Изменить размер текста: A A

Разговоры о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток возникают каждый раз, когда наступает острая предвыборная гонка, причем именно в Приморье. И сейчас эти разговоры вышли на новый уровень - идея получила поддержку полпреда Юрия Трутнева. Поставить точку в этом вопросе может только президент страны. А что дает статус столицы?

НУЖЕН ПЕРЕСМОТР

Противостояние Хабаровск-Владивосток идет давно. Последние годы в копилку достижений Приморья записывают множественные инвестиции и проведение Восточного экономического форума. Можно ли считать последнее заслугой местных властей - вопрос, поскольку решение принимал президент.

Хабаровск не может похвастаться выходом к морю, но есть другие ворота - воздушные. Аэропортовый комплекс пока еще дальневосточного центра будет модернизирован до неузнаваемости, инвестиции исчисляются миллиардами. Кстати, об инвестициях. Да, наверное, Хабаровский край не может похвастаться огромным количеством проектов, это объясняется сложными климатическими условиями и административным давлением, которое не раз призывал снизить дальневосточный полпред Юрий Трутнев. Назад откинуло и наводнение 2013 года, с последствиями которого боролись два года.

Но здоровая конкуренция никому не повредит, и необходимость поднять вопрос о столице округа все же назрела. Однако не в текущем контексте.

КОЗЫРЬ НА ВЫБОРАХ?

В Приморье вскоре пройдут очередные выборы губернатора. Временно исполняющим обязанности сейчас является Олег Кожемяко, который и заявил о том, что Владивосток должен стать столицей ДФО. Известен господин Кожемяко тем, что умеет мастерски завоевывать любовь населения региона, которым руководит. Яркий пример тому - посткоррупционный Сахалин, где в атлетичного политика сразу же влюбились.

- Это один из немногих доступных инструментов показать, что в Приморье будет наводиться порядок, - считает политтехнолог Даниил Ермилов. - А вы у людей спросили, они вашего порядка, вообще, хотят? Конечно, какая-то часть населения будет довольна, но каких-то улучшений они не увидят. Если человек что-то может, он это показывает, а не пугает громкими заявлениями, зарабатывая политические очки.

Тем более, в Приморье есть проблемы важнее, чем заполучить статус столицы. Это прекрасно понимают и люди, которые могут разозлиться, ведь не столицей единой сыт человек.

- Да, обладать статусом столицы федерального округа престижно, но очевидно, что это не один из элементов или дополнение, а основная тема предвыборной гонки. Этому команда кандидата в губернаторы дает дальнейшее распространение, пора бы переключиться. Складывается впечатление, что больше нечего предложить, - делится Борис Гладких, депутат госдумы от Хабаровского края.

ПРЕСТИЖ, ДА И ТОЛЬКО

Так что же такого манящего в статусе столицы Дальнего Востока? Может, дают много денег? Или это только красивое словосочетание?

- Статус столицы не предполагает каких-то преференций. Я нигде не слышал, чтобы за звание административного центра округа выделялись деньги. По сути дела, Владивосток - это экономическая столица Дальнего Востока, а Хабаровск - политическая. Если приморский центр совместит в себе эти две составляющие, то туда ринутся всевозможные проверяющие, чего раньше удавалось избежать. А в культурном, технологическом и экономическом плане Владивостоку статус столицы ничего не принесет, только пробки. А Хабаровский край особо ничего и не потеряет, - говорит Даниил Ермилов.

Политтехнолог считает, что, наоборот, люди выиграют от переноса столицы. Хотя бы в плане пробок - дороги перекрывать будут меньше из-за приезда важных шишек.

НЕ ПО-СОСЕДСКИ

Вторит Даниилу Ермилову и Борис Гладких, который считает, что столица ДФО - предмет престижа и гордости хабаровчан. Поэтому перенос окружного центра может спровоцировать напряженность в Хабаровском крае и негативно настроить его жителей против приморчан.

- К тому же, перенос столицы может повлиять на решения инвесторов, которые, опираясь на статус центра федерального округа, хотели развивать свой бизнес в Хабаровске. Но пройдет время, и об этом забудут. Не думаю, что мы выпадем из каких-то федеральных программ, с ними мы справимся, главное, чтобы был человек, который может их защищать. Важнее, как на это среагирует общество, и, я думаю, что реакция последует. На ура это не примут в Хабаровске, - сказал депутат госдумы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Переезд встанет «в копеечку»

Вполне возможно, что при решении столичного вопроса в пользу Владивостока потребуются деньги. В частности, на переезд некоторых структур в новый административный центр. Напомним, что в Хабаровске находится штаб Восточного военного округа, полпредство, управление ДВЖД и крупный логистический комплекс, главк транспортной полиции и другие ведомства и коммерческие структуры. Конечно, согласятся покинуть регион не все.

- Под это дело выделят деньги, причем немаленькие, и у меня вопрос: нам что, некуда их потратить? Зачем с одного места переносить в другое? Это как переименовать ведомство и потратить на это много денег. Я считаю, что переносить столицу - лишнее, лучше делом показать, а от громких лозунгов люди устали, - отметил Андрей Никонов, депутат хабаровской городской думы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кремль одобрил затею с переносом столицы ДФО и отправил комиссию во Владивосток. Она займется изучением экономических и организационных показателей, которые нужны для переоформления статуса окружного центра.