В бой за столицу Дальнего Востока вступает Магадан

15 Окт. 10:25 2018-10-16T04:54:36+03:00

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Противостояние Хабаровск-Владивосток сложилось исторически и не вызывает особенного удивления. Заочный спор за столицу Дальнего Востока по вполне понятным причинам разгорелся между этими двумя городами. Хабаровск – действующая столица, Владивосток – муниципалитет с огромными финансовыми вливаниями федерального центра. Казалось бы, причем тут Магадан?

Мэр центра Магаданской области Юрий Гришан решил вмешаться и стать третьим в дальневосточном столичном дерби. Градоначальник выступил с заявлением сделать Магадан главным городом Дальнего Востока. Но сказал он это не для печати. Однако информация в СМИ все же просочилась, и что теперь будет делать господин Гришан – неясно.

Свое заявление градоначальник аргументировал тем, что Магадан ничуть не хуже других и у него тоже есть амбиции. В качестве примера, Юрий Гришан привел то, что в областной столице есть международный аэропорт, через который проходит большое число рейсов. Он также отметил, что городу нужны преференции, которые положены за статус окружного центра. Что именно он имел в виду мэр – не уточнил.

- Если столицу перенесут в Магадан, от этого выиграет территория, она будет более востребована, в том числе и по «дальневосточному гектару», по привлечению сюда трудовых ресурсов. А в Хабаровске и Владивостоке уже и так все неплохо. Особенно в последнем городе. Там есть Свободный порт, прошел саммит глав государств, к которому приморский центр подготовили, и он приобрел действительно столичный вид. Теперь можно перейти к другому городу Дальнего Востока, и Магадан тоже имеет право стать столицей, как и все остальные, - сказал Юрий Гришан.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Разговоры о переносе столицы ДФО – далеко не новая история, возникающая аккурат перед выборами в Приморье. С Хабаровском и Владивостоком все более-менее понятно, но что такое Магадан?

Широкой России регион известен больше как сосредоточение исправительно-трудовых лагерей и тюрем, заключенные из которых обосновались на территории. Приравнена область к территориям крайнего севера. Суровый климат, сложный рельеф, высокие цены и труднодоступность региона не располагает к привлечению инвестиций. Наиболее вероятный двигатель экономики области – добыча полезных ископаемых, золота и рыбы в Охотском море. Практически аналогичными условиями может похвастать Камчатка или Сахалин. Из этих регионов, кстати, пока не поступало предложений по новой столице Дальнего Востока.

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