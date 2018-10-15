2018-10-16T11:05:12+03:00
Общество

Хабаровскому краю не хватает денег на строительство инженерной школы

Регион рассчитывал на федеральное финансирование, но так его и не получил
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хабаровский край вложился за федеральное правительство в строительство инженерной школыХабаровский край вложился за федеральное правительство в строительство инженерной школыФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство инженерной школы, сроки сдачи которой постоянно сдвигаются. Даже когда объект посетил губернатор региона, подрядчик с уверенностью сказал: «Сдадим до Нового года!».

- По нашим данным осталось вложить в строительство 50 миллионов рублей. Стоимость всего проекта по контракту 485 миллионов рублей. Денег не хватает, - говорит Сергей Бондаренко, директор компании-подрядчика.

В общей сложности край потратил почти 300 миллионов незапланированных рублей Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В общей сложности край потратил почти 300 миллионов незапланированных рублейФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Из общей стоимости проекта денег из краевого бюджета планировалось потратить 157 миллионов рублей, федеральных - 284 миллиона. При этом планируемых федеральных денег регион не получил из-за реорганизации министерства образования и науки России. Строительство велось исключительно за счет краевого бюджета. Первый заместитель министра образования и науки края Александр Король сообщил, что сейчас в этом вопросе с правительством страны уже достигнута договоренность. Планируется, что финансирование будет направлено из резервного фонда. Таким образом, вероятность того, что школу все же сдадут к декабрю еще существует.

Вероятность того, что школу все же сдадут к декабрю все же существует. Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Вероятность того, что школу все же сдадут к декабрю все же существует.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Сегодня строится два школьных блока. Второй готов полностью, уже и мебель в нем расставлена, а в первом - частично на этапе завершения ремонта и сборки мебели, - отметил Сергей Бондаренко.

В школе уже ведется и набор учеников. Пока сформулировали четыре пятых класса, по два - шестых и седьмых и один восьмой. Со следующего года начнут набирать учеников в десятые классы. Принимать детей будут не только с Комсомольска-на-Амуре, но и с ближайших населенных пунктов. Обучение для всех будет бесплатным. Важно, как считает губернатор, сделать так, чтобы после выпуска, подростки оставались в Хабаровском крае.

В школе уже ведется и набор учеников. Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В школе уже ведется и набор учеников.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

- В регионе несколько крупных образовательных учреждений ведут подготовку инженеров. Необходимо провести тщательный анализ и понять, сколько у нас студентов, заканчивающих вузы по техническим специальностям, остаются работать в регионе. Можем ли мы их трудоустроить и что необходимо сделать для того, чтобы удержать тех, кто уезжает, - сказал Сергей Фургал.

Важно, как считает губернатор, сделать так, чтобы после выпуска, они оставались в Хабаровском крае Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Важно, как считает губернатор, сделать так, чтобы после выпуска, они оставались в Хабаровском краеФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Напомним, что отток населения губернатор назвал одной из проблем не только Комсомольска-на-Амуре, но и всего региона в целом. Решение этого вопроса он видит одной из первоочередных задач своей работы.

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