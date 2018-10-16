Сезон осенних палов в Хабаровске открыт: Что грозит поджигателям?

16 Окт. 03:40 2018-10-16T05:11:18+03:00

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НЕ ТРАВИТЕ НАС!

В статистике причин возникновения лесных пожаров никаких сюрпризов не сучилось - пальма первенства по-прежнему принадлежит человеческой безалаберности. Люди жгут траву и мусор на дачах, бросают окурки, оставляют тлеть костры, покушав на природе шашлыка...

Особую любовь к поджиганию питают обитатели островов Хабаровска. От пожаров на Дачном, Кабельном, Большом Уссурийском стабильно два раза в год едким губительным дымом затягивает краевую столицу. Чтобы ликвидировать пал, экстренные службы добираются до места на лодках, катерах или с помощью авиации. Обходится местному МЧС это не в один десяток тысяч рублей.

- Сотрудники ездят в рейды и, к сожалению, отмечают, что не успевают покинуть острова, как над ними начинает клубиться дым. Причем люди сами могут пострадать от палов, но все равно продолжают жечь траву и мусор. Мы их понимаем, отходы надо как-то утилизировать, но делать это необходимо более безопасно, - отмечает Екатерина Потворова, официальный представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

При этом палы могут распространяться на обширные площади, места забора воды в глубине островов ограничены, спецмашин нет. Порой, ближайший водоем находится в нескольких километрах от места возгорания, и идти до него нужно пешком, а это драгоценное время.

На ликвидацию природных пожаров тратится много времени. Сотрудники чрезвычайного ведомства не отказываются от исполнения своих обязанностей, но пока спасатели борются с рукотворным огнем, кто-то остро нуждается в помощи. Только вдумайтесь в эти цифры: пожарным подразделениям порой приходится выезжать тушить траву по 50-60 раз в день! А теперь соотнесите эти выезды с их стоимостью.

ЦИФРЫ

Особый противопожарный режим действует практически во всем крае с мая этого года. С начала 2018 зарегистрировано 3,9 тысячи загораний сухостоя, в прошлом году их было на 500 меньше. Больше в этом году поймано и нарушителей режима. «Административку» схлопотали 380 человек, против 335 в 2017-м. Основными причинами наказания стали нарушения правил сжигания отходов, травы, мусора.

СПРАВКА «КП»

Что грозит поджигателям?

Нарушителей противопожарного режима могут привлекать как к административной, так и к уголовной ответственности. Наказание за нарушение пожарной безопасности в этот период удваиваются.

Деньги

Для частных лиц штраф составляет от одной до двух тысяч рублей.

Для должностных лиц - от шести до 15 тысяч рублей.

Для организаций - от 150 до 200 тысяч рублей.

Тюрьма

Пал травы, который ведет к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление по статье 261 УК РФ, которая по части первой предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 200 до 400 тысяч рублей, а по части третьей - штраф за поджог в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме денежного взыскания, виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или исправительным работам, а также лишить свободы на срок до восьми лет.