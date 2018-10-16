2018-10-16T11:05:12+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение объявили в Хабаровском крае

Осадки и сильный ветер синоптики прогнозируют в 12 районах
Александра ШОПЕНКО
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Местами возможен и мокрый снег.Местами возможен и мокрый снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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16 и 17 октября в центральных и северных районах региона ожидаются сильные дожди и ветер до 20 метров в секунду. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

По информации пресс-службы главка МЧС России по Хабаровскому краю, ухудшение погоды ожидается в Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Солнечном и Верхнебуреинском районах. Осадки и ветер также придут в Советско-Гаванский, Николаевский, Ванинский, Тугуро-Чумиканский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы.

МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях. Порывы ветра и обильные осадки могут нарушить работу объектов энергетики, стать причиной аварий на линиях связи и электропередач. Возможен повал деревьев и обрушение рекламных конструкций. Из-за неисправных ливневок не исключено подтопление улиц, дорог, подвалов и поселений, которые находятся в низине и возле водоемов.

Возможны ограничения в работе аэропортов, не исключены и трудности в движении всех видов транспорта, подмыв мостов и размыв дорог. Автолюбителям в таких условиях необходимо быть более бдительными, а лучше и вовсе отказаться от дальних поездок.

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